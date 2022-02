क्या तीन साल पहले ही रूस ने बना लिया था यूक्रेन हमले का प्लान

रूस ने यूक्रेन पर सैन्य अभियान (Russian Attack on Ukraine) के जरिए कार्रवाही कर ‘युद्ध छेड़’ दिया है. पिछले कुछ समय से रूस यूक्रेन पर हमले की चेतावनी दे रहा था और इसके जवाब में अमेरिका पश्चिमी देश और नाटो (Western countries and NATO) भी पाबंदियां लगा रहे हैं. अभी तक नाटो ने इस युद्ध में दखल देने पर सहमति नहीं जताई है. क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है जबकि वह नाटो का सदस्य बनना चाह रहा था. लेकिन रूस की यूक्रेन पर “कब्जा” करने की योजना (Russian Planning to attack Ukraine) साल 2019 में ही शुरू हो गई थी जिसके कई संकेत मिल रहे हैं.

पासपोर्ट बनाने की नीति

रूस ने 2019 से ही अपने देश के लोगों के लिए ऐसे पासपोर्ट बनाने पर काम शुरू किया जिसमे उन्हें दोनेत्स्क और लुहांस्क गणराज्य का निवासी बताया जाता था. ये यूक्रेन के वही दो प्रांत हैं जहां रूसी मूल लोगों की बहुलता है. और आज रूस ने इन दोनों प्रांतों का स्वतंत्र गणराज के रूप में स्वीकार करने का ऐलान भी कर दिया है.

विद्रोह वाले प्रांत हैं ये

तीन साल पहले शुरू हुए इसका काम उद्देश्य ही यूक्रेन ने संजातीय असंतुलन पैदा करना था. इन प्रांतों में विद्रोह की स्थिति काफी समय पहले से चली आ रही थी. एपी की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2019 से विद्रोहियों को कब्जे वाले इस क्षेत्र में 18 प्रतिशत जनसंख्या के पास रूस पासपोर्ट थे जिनकी संख्या 7,2000 से ज्यादा थी.

2014 की क्रिमीया घटना से संबंध

रूस ने साल 2014 में ही पूर्वी यूक्रेन में अपना पूरा जोर अलगाववादी उग्रवाद को पनपाने पर लगा दिया था. इसकी भी शुरुआत तभी से हुई जब रूस ने क्रीमिया द्वीप पर कब्जा किया था और यूक्रेन में इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी जिसके कारण यूक्रेन में रूस समर्थित राष्ट्रपति को अपना पद गंवाना पड़ा था.

रूस (Russia) ने यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क प्रांत को आजाद घोषित कर अपनी मान्यता भी दे दी है. (तस्वीर: shutterstock)

नागरिकता कानून में सरलीकरण

लेकिन साल 2019 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसमें दोनेत्स्क और लुहांस्क प्रांत के लोगों को रूसी नागरिकता हासिल करने के प्रक्रिया को सरल किया गया. यह अप्रैल 2019 में ठीक उसी दिन के बाद हुआ था जब यूक्रेन में वोलोदिमिर जेलेंस्की की राष्ट्रपति चुनाव में जीत का आधिकारिक ऐलान हुआ था.

इसके लावा रूस ने दोनेत्स्क और लुहांस्क प्रांत के लोगों रूसी सत्ताधारी पार्टी की सदस्यता और अन्य सुविधाएं भी देना शुरू कर दिया. इसमें व्यापारियों के लिए कुछ प्राथमिकताएं देने के साथ कोविड 19 की वैक्सीन उपलब्ध करना भी शामिल था. इतना ही नहीं दोनेत्स्क में हाल ही में पैदा हुए तनाव के चलते रूसी नागरिकता के पासपोर्ट के आवेदन करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी थी.

रूस यूक्रेन संघर्ष साल 2014 में रूस (Russia) के क्रीमिया द्वीप पर कब्जे से बढ़ गया था. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

रूसी नागरिकता के फायदे

रूसी पासपोर्ट के लिए आवेदन देने वाले दोनेत्स्क में रहने वाले लोगों का कहा है कि रूसी नागरिकता उन्हें सुरक्षा का अहसास देती हैं उनका मानना है कि रूस में रह रहे उनके रिश्तेदार बता रहे हैं कि पुतिन उन्हें खारिज नहीं करेंगे और सब ठीक हो जाएगा. लोगों को रूस जाने का मौका मिल जाएगा जहां उन्हें मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी.

विशेषज्ञों की आशंका थी कि रूस डोनबास इलाके के लाखों रूसी मूल के लोगों के नाम पर अपनी सैन्य कार्रवाहियां जायज ठहराने का प्रयास कर सकता है. अब रूस ने अपनी ओर से दोनों प्रांत को मान्यता प्रदान कर दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि साल 2008 में रूस ने ऐसा ही कुछ जार्जिया में भी किया जिससे अबकाजिया और दक्षिण ओसेटिया प्रांत अलग हो गए थे.