यूक्रेन युद्ध पर अलग क्यों है एशिया और पश्चिमी देशों की राय?

रूस यूक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War) के एक साल होने पर उसको लेकर बहुत से विश्लेषण हुए हैं. इनके निष्कर्ष जो भी हों एक बात साफ है कि युद्ध खत्म होने के आसार दूर बढ़ने और भीषण होने के संकेत ज्यादा दिख रहे हैं. लेकिन इस मुद्दे पर दुनिया के लोग (People of world) क्या चाहते हैं? एशिया यूरोप और अमेरिका में हुए एक रायशुमारी वाले सर्वे में पाया गया है कि इस पर विभिन्न देशों की अलग अलग राय (Countries are divided on War) है. साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दुनिया के देश इस मुद्दे को अलग अलग चश्मे से देखते हैं. पर नजरियों में ऐसा फर्क क्यों हैं और क्या इससे युद्ध पर, या उसके किसी भी पक्ष पर कोई असर होगा यह देखना भी जरूरी है.

किसने किया सर्वे

पिछले साल 24 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के बारे में सर्वे की जूरी यह नतीजा नहीं निकाल सकी कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध खत्म भी होना चाहिए या नहीं. यूरोपीय काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन्स (ECFR) औरऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस सर्वे में रूस यूके, तुर्की, भारत, चीन, अमेरिका, सहित यूरोपीय संघ के 9 देशों के लोगों से राय ली गई थी.

बंटी हुई है राय

इस सर्वे में जहां एक तरफ तुर्की, भारत, और चीन के लोग चाहते हैं क युद्ध खत्म होना चाहिए भले ही यूक्रेन अपना कुछ इलाका गंवा दे, वहीं अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के लोगो की राय है कि यूक्रेन को बिना जीते यह युद्ध खत्म नहीं करना चाहिए भले ही इसके लिए युद्ध लंबा चले और और ज्यादा यूक्रनियों को अपनी कुर्बानी देनी पड़े.

“वेस्ट एंड द रेस्ट”

युद्ध शुरू होने के बाद से आज अमेरिका और उसके यूरोपीय साथ ज्यादा एकजुट और केंद्रित दिखाई दे रहे हैं जबकि एक साल पहल उनमें कई मुद्दों में असमंजस और असहमति साफ दिखाई दे रही थी. रिपोर्ट में बताया गया है कि “वेस्ट एंड द रेस्ट” यानी पश्चिम और बाकी दुनिया के बीच भारी अंतर दिखाई दे रहा है.

यूरोप और अमेरिका यानि नाटो (NATO) देशों के लोग युद्ध में यूक्रेन की हर हाल में जीत चाहते हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

लोगों में मतभिन्नता

दुनिया के यानि सर्वे में भाग लिए देशों के लोगों में इस बात को लेकर मतभिन्नता है कि वे इस युद्ध के नतीजे को किसी रूप में देखना चाहते हैं. लोगों में इस बात पर भी अलग समझ है कि यूरोप और अमेरिका यूक्रेन का समर्थन क्यों कर रहे हैं. इस ओपिनियन पोल में इन देशों के 19765 लोगों से सवाल पूछे गए थे.

यह भी पढ़ें: दुनिया को 3 समूह में बांट रहे हैं भूराजनैतिक बदलाव, जर्मन विशेषज्ञ का दावा

क्या चाहते हैं यूरोप और अमेरिका के लोग?

यूरोपीय देशों की सरकारों के साथ वहां के लोगों को भी लगता है कि युद्ध रोकने का एक ही रास्ता है कि युद्ध (यूक्रेन द्वारा) जीत लिया जाए. इसी तरह से अमेरिकी लोग मानते हैं कि अगर लंबे समय तक शांति कायम रखनी है तो यूक्रेन को अपने खोए हुए इलाके वापस हासिल करने ही होंगे. लेकिन एशिया के देशों के लोग इस तरह के विचार नहीं रखते हैं.

भारत चीन के लोग रूस (Russia) को अपना साथी और सहयोगी मानते हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

खत्म होना चाहिए युद्ध

एशिया में 42 फीसद चीनी लोगों को लगता है कि यूक्रेन में युद्ध खत्म होना चाहिए भले ही यूक्रेन को अपना कुछ इलाका रूस के हवाले करना पड़े. वहीं भारत और तुर्कीये में यह इच्छा और ज्यादा है. 54 फीसद भारतीय और 48 फीसद तुर्किये के लोग चाहते हैं कि युद्ध खत्म होना चाहिए.

यह भी पढ़ें: शुरू हो चुकी है हथियारों की नई होड़, शीत युद्ध से कैसे है अलग

वहीं रूस को लेकर भी पश्चिमी देश और एशिया के देशों में असहमति है. जहां 79 फीसद चीनी रूस को अपना साथी मानते हैं और चाहते हैं कि उनके देश का रूस के साथ सहयोग बना रहे, वहीं तुर्किये और भारत के लोगों की भी कुछ ऐसी ही राय है जबकि दोनों में ज्यादा भारतीय रूस को अपना दोस्त मानते हैं. लेकिन 70 फीसद अमेरिकी और यूरोपीय संघ के लोग रूस को अपना विरोधी या दुश्मन मानते हैं.