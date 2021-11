दिल्ली की हवा जहरीली! लेकिन काफी पहले प्रदूषण को लेकर स्टीफेन हॉकिंग ने कही थी ये बात

Stephen Hawking Warning, What did he say about the earth and IQ? दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की चपेट में है. इलाके की हवा जानलेवा हो चुकी है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के महान वैज्ञानिक और खगोलशास्त्री प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने काफी पहले ही इसको लेकर चेतावनी दे दी थी. प्रोफेसर हॉकिंग ने कहा था कि प्रदूषण और बेवकूफी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है. इसके साथ ही उन्होंने युद्ध में कृत्रिम बुद्धि (artificial intelligence) के इस्तेमाल को लेकर भी चिंता जताई थी. अधिक पढ़ें ...