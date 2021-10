यूपी चुनाव: हर जाति वर्ग पर खास पार्टी का प्रभाव! प्रियंका के लिए कहां है जगह?

Priyanka Gandhi and Congress Future in UP Election: बीते करीब तीन दशक से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में जमीन की तलाश है. 1990 के दशक में शुरू मंडल-कमंडल की राजनीति में कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ.