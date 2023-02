बदल रहा है शुक्र ग्रह, लेकिन किस तरह के हो रहे हैं इसमें परिवर्तन?

शुक्र ग्रह के बारे में हमारे वैज्ञानिकों को बहुत कुछ जानने की जरूरत है. पृथ्वी से कई समानताओं के बाद भी दोनों में बहुत सारा अंतर (Difference between Earth and Venus) उनके लिए सबसे बड़ी पहेली है. दोनों का आकार एक सा है, दोनों ही पथरीले ग्रह हैं, लेकिन फिर भी दोनों में हालात स्वर्ग नर्क अंतर की तरह है और वैज्ञानिकों के लिए सबसे परेशान करने वाली बात यही है कि जब एक समय पृथ्वी और शुक्र (Similarities between Earth and Venus) एक ही जैसे थे, तो यह बड़ा अंतर कैसे आया यहउन्हें पता नहीं चल सका है. नए अध्ययन में अब वैज्ञानिकों को पता चला है कि शुक्र की सतह में बदलाव (Changing Surface of Venus) हो रहा है.

बदल रही है सतह

पृथ्वी और शुक्र की एक समानता यह भी है कि दोनों में ज्वलामुखी सक्रियता है. इसके अलावा दोनों की सतहों का रसायन विज्ञान एक सा है. लेक शोधकर्ताओं को 1990 के दशक के मैगेलन अंतरिक्षयान के द्वारा किए अवलोकनों से पता चला है ज्वालामुखी सक्रियता के कारण शुक्र की सतह बदल रही है.

स्थिर कि अस्थिर

अपने शोध में शोधकरताओं ने शुक्र की सतह पर अर्द्धवृत्तीय भूगर्भीय आकृतियों का अध्ययन किया जिन्हें क्रोने (coronae) कहते हैं. इसके जरिए उन्होंने शुक्र ग्रह की ऊष्मा के बहाव का व्याख्या करने का प्रयास किया जो यह निर्धारित करने का आधार है कि शुक्र की सतह स्थिर रहती है या फिर अस्थिर या बदलती रहने वाली रहती है.

एक बड़ा सवाल

दोनों ग्रह एक समय एक से थे और जहां हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी ऊर्जा अंतरिक्ष में गंवाती रहती है लेकिन इस बारे में वैज्ञानिको के पास बहुत कम जानकारी है कि हमारे पड़ोसी शुक्र में क्या होता है. शोधकर्ताओं ने अब नए तरीके से यह जानने का प्रयास किया है कि शुक्र ठंडा कैसे होता है.

एक समय पृथ्वी और शुक्र (Earth and Venus) की समानता के बावजूद दोनों का अंतर हैरान करने वाला है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: Pixabay)

धारणा में बदलाव

अपने शोध में वैज्ञानिकों को पता चला है कि शुक्र की सबसे ऊपर की पतली परत इस सवाल का जवाब दे सकती है कि शुक्र कितना और कैसे ठंडा हो पाता है. इस अध्ययन की अगुआई करने वाली सुजैन स्म्रेकर ने बताया कि लंबे समय से हम यही समझते थे कि शुक्र का स्थलमंडल मोटा और स्थिर है लेकिन अब हमारी धारणा में सुधार हो रहा है.

पतली नहीं है पहली परत

शोधकर्ताओं ने शुक्र के 65 क्रोनी पर ध्यान दिया जिनका अब तक अध्ययन नहीं किया गया था जो कुछ सैंकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैले थे. उन्होंने इन क्रोनी के गड्ढों और चोटियों की गहराई ऊंचाई आदि का मापन किया और उनके आसपास के शुक्र की स्थलमंडल की मोटाई का अनुमान लगाने का प्रयास किया जिससे उन्हें पता चला कि शुक्र की पहली परत या पर्पटी इतनी पतली नहीं है जितना समझा जाता है.