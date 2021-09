VP Menon Birthday: भारत-पाक बंटवारे से रियासतों के विलय तक को बखूबी दिया अंजाम

हम दुनिया भर में जब भी कोई बड़ा काम होता है, उसके श्रेय तत्कालीन नेतृत्व को दिया जाता है. लेकिन इन कामों को अंजाम देना भी अक्सर बहुत मुश्किल काम होता है. जब 1947 में भारत आजाद (Independence of India) हुआ था, तब देश के सामने दो प्रमुख चुनौतियां थी. भारत-पाकिस्तान के बंटवारे (Partition of India) का निपटारा करना और देश में बिखरी हुई रियासतों का विलय करना बहुत चुनौती भरा काम था. बेशक राजनैतिक और नेतृत्व के दृष्टिकोण से भी ये अतिकठिन कार्य थे, इनसे संबंधित सभी फैसलों का क्रियान्वयन भी कम चुनौती पूर्ण नहीं था. भारत के लिए इन कामों को बखूबी अंजाम दिया था उस समय के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी वीपी मेनन (VP Menon) ने. आज 30 सितंबर को वीपी मेनन की जयंती है.

जब कभी भी वीपी मेनन का जिक्र आता है, तो उनके योगदान को केवल भारतीय रियासतों के विलय के दौरान सरदार वल्लभभाई पटेल के बेहतरीन सहयोगी के तौर पर याद किया जाता है. यहां तक कहा जाता है कि ये मेनन ही थी जिन्होंने ना केवल पटेल का काम संभव बनाया बल्कि आसान भी बनाया.

भारत-पाकिस्तान के बंटवारे में भूमिका

फिर भी बहुत कम लोग जानते हैं कि मेनन की भूमिका भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान भी बहुत अहम रही. यह बंटवारा केवल किसी बड़ी भूभाग में एक लकीर भर खींचने का नहीं था. दोनों देशों के बीच सेना, सेवाओं सहित बहुत ही चीजों का बंटवारा होना था. ऐसे नाजुक मौके पर मेनन तत्कालीन वायसराय के राजनैतिक सलाहकार थे. बताया जाता है कि बंटवारे की नाजुक और छोटी छोटी औपचारिकताओं को पूरा करवाने में मेनन की अहम भूमिका थी.

भारत के पहले गृह सचिव

भारत पाक बंटवारे की प्रक्रिया के दौरान ही सरदार वल्ल्भभाई पटेल की नजरों ने मेनन के हुनर को पहचाना जिसका नतीजा था कि आजाद भारत के उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री सरदार वल्ल्भ भाई पटेल के लिए वे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स और उसके बाद वे भारत सरकार के सचिव भी नियुक्त हुए.

कहा जाता है कि सरदार वल्लभभाई पटेल (Sardar Vallabh Bhai Patel) भारत में रियासतों का विलय वीपी मेमन के योगदान के बिना नहीं कर सकते थे. (फाइल फोटो)

पटेल मेनन की जुगलबंदी

भारत में रियासतों के विलय के दौरान मेनन और सरदार पटेल की जुगलबंदी जम कर दिखी दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान एक अद्भुत मिसाल है. 565 से ज्यादा रियासतों के भारतीय संघ में मिलाना बहुत मुश्किल काम था. इसमें कूटनीति , विभिन्न रियासतों के प्रमुखों को मनाने, कई रियसातों के पाकिस्तान के प्रभाव को निष्फल करने, जैसे कामों के अलावा भी बहुत दौड़भाग का काम था. इसमें मेनन एक पटेल के दूत, प्रतिनिधि जैसी कई सफल भूमिकाओं को निभाते दिखे.

Deendayal Upadhyaya: समर्थक क्यों मानते हैं पंडित जी को एक बड़ी हस्ती

कई किताबों में मेनन की जिक्र

भारतीय रियासतों को विलय को लेकर मेनन के कई किस्से भी मशहूर हैं जिन्हें कई लेखकों ने अपने किताबों में जगह दी है. सरदार पटेल के कहने पर खुद मेनन ने भी भारत विभाजन, राज्यों के एकीकरण ( The Story of the Integration of the Indian States) और सत्ता हस्तांतरण (The Transfer of Power in India) पर किताबें लिखीं. साल 2020 में उनकी जीवनी, ‘वीपी मेनन: द अनसंग आर्किटेक्ट ऑफ ऑफ मॉडर्न इंडिया’ भी प्रकाशित हुई थी जो उनकी पड़पोती नारायणी बासु ने लिखी है.

वीपी मेनन (VP Menon) रियासतों के विलय में बहुत मेहनत की थी. (तस्वीर: Wikimedia commons)

क्लर्क से वायसराय के सलाहकार तक

वीपी मेनन यानि राय बहादुर वाप्पला पंगुन्नि मेनन भारतीय ब्रिटिश सरकार के अफसर थे. वे अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर क्लर्क से वायसराय के सलाहकार के पद तक पहुंच गए थे. उन्हें राय बहादुर उपाधि अंग्रेजों से मिली थी. उनका जन्म आज के केरल और उस समय के मद्रास प्रेसिडेंसी के ओट्टापलम में 30 सितंबर 1893 को हुआ था.

क्या था मैडम कामा देश के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान

सरदार वल्लभभाई पटेल की की मृत्यु के बाद मेनन ने भारतीय प्रशासन सेवा से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद उन्हें 1951 ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया. वो वित्त आयोग के भी सदस्य रहे. रिटायर होने के बाद वो बेंगलुरु में रहने लगे थे. बाद में उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की थी लेकिन कभी चुनाव नहीं लड़ा. 31 दिसंबर 1965 को 72 साल की उम्र में उनका निधन हुआ था.