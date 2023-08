क्या कहता है विज्ञान: पैदा होते ही क्यों रोते हैं बच्चे?

मानव बर्ताव और शरीरिक प्रक्रियाओं के पीछे कई बार वैज्ञानिक कारण के अलावा कुछ और कारण होते हैं लेकिन वे ना तो दिखते हैं और ना ही समझ में आते है. ऐसा कई प्रक्रियाओं के साथ होता है. ऐसा की कुछ तब भी होता है जब बच्चे पैदा होते हैं. पैदा होते है वे खूब रोते हैं. इसका कारण कई लोग अलग अलग भी बताते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यही कारण बताया जाता है कि बच्चा भूखा होता है, इसलिए रोता है. लेकिन वास्तव मे यह बच्चे के रोने का वैज्ञानिक कारण नहीं है. आइए जानते कि इसको लेकर क्या कहता है विज्ञान (What does Science Say)?

एक अलग ही संसार में प्रवेश

जब बच्चा अपनी मां के गर्भ से बाहर आता है तो वह एक अलग ही संसार से निकल कर दूसरे संसार में आता है. मां के गर्भ में पानी वाले अंधेरे से युक्त एक गर्म माहौल से निकलकर वह ठंडे, सूखे और रोशनी वाले संसार में आता है. गर्भ से निकलते ही उसेकी गली त्वचा पर ठंडी हवा लगती है. जिसके कारण वह गहरी सांस लेता है. दाई या डॉक्टर के हाथ लगाने पर भी वह गहरी सांस लेता है क्योंकि उनका स्पर्श भी उनके लिए पहला और अजीब अनुभव होता है.

ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया

यह पहली गहरी सांस नवजात शिशु रोते हुए लेता है और उसी रोने से उनके सांस लेने यानि ऑक्सीजन लेने की नई प्रक्रिया की शुरुआत होती है. मां के गर्भ में बच्चा गर्भनाल के जरिए ही मां के द्वारा ऑक्सीजन लेता है, लेकिन गर्भ से बाहर आते ही यह प्रक्रिया खत्म हो जाती है और सांस लेने के लिए नई प्रक्रिया शुरू हो जाती है.

बदल जाती है ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया

गर्भ में शिशु मां के खून से गर्भनाल के जरिए ऑक्सीजन छान कर ग्रहण करता है. नाल के जरिए ही ऑक्सीजन शिशु के अंदर जाती है. लेकिन पैदा होते ही पहले सांस और रोने से सब कुछ बदल जाता है मां के गर्भ के द्रव्य की जगह अब बच्चा हवा से सांस के जरिए ऑक्सीजन हासिल करता है और हवा से सांस लेकर फेफड़ों के जरिए ऑक्सीजन खून में चली जाने लगती है.

क्या जरूरी है रोना?

नवजात शिशु का रोना डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी और अभिभावकों के लिए खुशी का बात होती है जो इस बात का संकेत होता है कि बच्चा स्वस्थ है, उसके अंग ठीक से काम कर रहे हैं और उसे सांस लेने के लिए अतिरिक्त सहायता की जरूरत नहीं है. लेकिन कम लोग जानते है कि सभी बच्चे पैदा होने पर नहीं रोते हैं और यह जरूरी नहीं कि चिंता की बात हो.