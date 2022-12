क्या कहता है विज्ञान: क्या ग्रहों से कभी मुक्त हो सकते हैं उनके चंद्रमा?

आमतौर पर हमारे खगोलविदों को मुश्किल से ही सही कई ऐसे ग्रह भी देखे को मिले हैं जो किसी तारे के आसपास तक नहीं हैं. या जो किसी तारे के प्रभाव में नहीं हैं ऐसे ग्रहों को लावारिस, निष्कासित या दुष्ट ग्रहों (Rouge Planets) की संज्ञा की दी जाती है, लेकिन क्या किसी ग्रह का चंद्रमा भी अपने ग्रह के प्रभाव से मुक्त (Moon free form its plant) हो सकता है. तो क्या ऐसे चंद्रमा ग्रह बन जाएंगे या फिर उन्हें किसी दूसरी श्रेणी में रखा जाएगा आइए जानते हैं कि इस बारे में क्या कहता है विज्ञान (What does science say)?

ग्रह से अलग होने पर क्या होगा

कुल मिलाकर सवाल सीधा यही है कि जब की चंद्रमा अपने ग्रह से निष्कासित हो जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा. यानि वह अपने ग्रह की कक्षा से बाहर आ जाएगा और उसका चक्कर लगाना बंद कर देगा. लेकिन स्वाभाविक यही होगा कि वह अपने ग्रह तंत्र से बाहर नहीं जा पाएगा और अपने ग्रह के तारे प्रभाव में जरूर रहेगा और उसका चक्कर लगाने लगेगा.

असंभव नहीं है ऐसी स्थिति

कुछ साल पहले ही वैज्ञानिकों ने इस तरह के पिंडों के बारे में विचार किया है. उन्होंने पाया है कि यह कोई असंभव बात नहीं है कि सौरमंडल के बाहर किसी ग्रहीय तंत्र में बड़े ग्रहों के चंद्रमा अपने कक्षा से बाहर निकल जाएं और स्वतंत्र रूप से अपने तारे का चक्कर लगाने लगें इसके लिए उन्हें अलग नाम भी सुझाया है.

क्या होगा इनका नाम

इस तरह के पिंड बहुत ही छोटे ग्रह की श्रेणी में रखे जा सकते हैं. इनका आकर तो इन्हें ग्रह की श्रेणी में नहीं आने देगा, लेकिन इनकी आकृति जो की किसी ग्रह की ही तरह गोलाकर सी होगी, उन्हें किसी क्षुद्रग्रह की श्रेणी में भी आने नहीं देगी. ऐसे में इस तरह के पिंड को वैज्ञानिकों ने प्लूनेट नाम सुझाया है जो एक तरह के बहुत ही छोटे ग्रह की तरह काम करेंगे.

अभी तक इस तरह के पिंड (Objects) वैज्ञानिक देख नहीं सकें हैं, लेकिन इनकी होना असंभव बिलकुल नहीं है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

कहां हो सकता है ऐसा

एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने सिम्यूलेशन कर यह जानने का प्रयास किया था कि आखिर अगर कोई चंद्रमा अपने ग्रह के प्रभाव से मुक्त हो जाए तो उसका क्या होगा. इस तरह कीस्थिति पहले खगलोविद गर्म गुरु ग्रहों के साथ होने का अंदाजा लगा चुके हैं जो गुरु से बहुत बड़े ग्रह होते हैं, लेकिन अपने तारे के बहुत पास होते हैं.

कैसे होता है ये

इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया था कि जब बड़े गैसीय ग्रह अपने तारे की ओर जाते हैं तो दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल उहें और ज्यादा ऊर्जावान बना देंगे. इससे वह अपने ग्रह से दूर होने लगते हैं और फिर अपनी कक्षा से अलग हो जाते हैं. इसके बाद वे तारे का चक्कर लगाने लगते हैं. लेकिन इनमें से कुछ चंद्रमा ग्रह से अलग होने के बाद तारे से टकराकर उसमें मिल जाते हैं.

वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी हमारे टेलीस्कोप (Telescope) इतने सक्षम नहीं हैं कि हम इतनी दूर के इतने छोटे पिंड देख सकें. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

बहुत सामान्य हो सकते हैं ऐसे मामले

जो चंद्रमा अलग होकर तारे का चक्कर लगाने लगते हैं वे अपने आसपास काऔर ज्यादा पदार्थ समेटेने लगते हैं और कभी कभी ग्रह की तरह भी बर्ताव करने लगते हैं. यानि आकार में भी ग्रह के जैसे होने लगते हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा हर उस ग्रहीय तंत्र में हो सकता है जहां विशाल ग्रह की कक्षा बहुत छोटी हो.

यानि कि प्लूनेट आम तरह के पिंड हो सकते हैं, हां इन्हें बनने की प्रक्रिया बहुत कम समय के लिए होती है इसलिए इनकी पहचान करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे टेलीस्कोप इतने भी शक्तिशाली नहीं हुए हैं कि सुदूर पृथ्वी के आकार के ग्रह भी आसानी से पहचान सकें. एक बार वे इन्हें पहचानने की क्षमता हासिल कर लेंगे तो हम ऐसे बहुत सारे प्लूनेट्स को देख पाएंगे.