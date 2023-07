क्या कहता है विज्ञान: क्या चलते हुए कुचल कर सूक्ष्मजीवी मार देते हैं हमारे पैर?

जब हम चलते हैं तो हमारे नीचे आने वाली चीजें कुचल जाती हैं चाहे वह केले जैसा फल हो या फिर इंसान की बनाई कोई सामान्य सी चीज. वहीं कई चीजें बहुत मजबूत भी होती हैं जिनपर हमारे पैरों का असर तक नहीं होता बल्कि खुद हमारे पैरों को खतरा होता है जिसे की लोहे की नुकील वस्तुएं. चलते समय हमारे पैरों के नीचे कीट पतंगे आ आ जाएं तो वे भी जाने अनजाने में कुचले जाते हैं. लेकिन क्या ऐसा सूक्ष्मजीवों के साथ भी होता है जो हमारे कदम के नीचे आ ही जाते हैं. क्या हमारे भारी पैरों के वजह से ये महीन सूक्ष्मजीव कुचल कर मर जाते हैं या इनका कुछ नहीं होता. आइए देखते हैं कि इस पर क्या कहता है विज्ञान् (What does Science say)?

भौतिक प्रक्रियाएं बताएंगी

हम इंसानों के चलने का बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्मजीवों पर क्या असर होता होगा. यह जानने के लिए हमें कुछ भौतिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देना होगा. इस विषय पर द कन्वेर्सेशन में प्रकाशित अपने लेख में कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर अशोक प्रसाद और प्रोफेसर केनेथ एफ रियरडन ने इस विषय पर बताया है.

बल और दबाव

इसके लिए हमें बल और दबाव के काम करने के तरीके को समझना होगा. यानि जब हम चलते हैं तो हमारे पैर किस तरह के बल और दबाव पैदा करते हैं यह समझना होगा. जब भी हम कुछ धक्का देते हैं या किसी चीज को खींचते हैं तो एक बल लगाते हैं. इसके बाद क्या होगा यह इस पर निर्भर करता है कि हम कितना बल लगा रहे हैं और उस वस्तु के क्या गुण हैं जिस पर बल लागू हो रहा है.

दबाव ज्यादा अहम

हमारे चलने से हमारे शरीर का भार हमारे कदमों पर आता है. इसके साथ ही यह भी अहम है कि हमारे पैर कितने क्षेत्र में भार के उस बल को वितरित कर रहे हैं जिससे दबाव बनता है. यही वजह है कि हम बर्फ में चलने के लिए चौड़े जूते का इस्तेमाल कर सकें जिससे दबाव कम हो और हम बर्फ में कम धंसें.

दबाव की गणना

किसी वस्तु पर दबाव की गणना उस पर लगने वाले भार को उसके क्षेत्रफल पर भाग दने से की जाती है. यदि पैर की लंबाई 18 सेमी और चौड़ाई 10 सेमी हो तो क्षेत्रफल 180 वर्ग सेमी हो जाता है. ऐसे में 50 किलोग्राम के व्यक्ति के पैरों का दबाव 0.274 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी ही निकलकर आता है. जबकि इंसान पर वायुमंडलीय दाब 1.0335 किलो प्रतिवर्ग सेमी होता है.

कम होता है ये दबाव

इस लिहाज से देखा जाए तो इंसान के पैर की तुलना में वायुमंडलीय दाब जमीन पर ज्यादा होता है. लेकिन हमारे शरीर के आंतरिक दबाव के कारण हम इसे महसूस नहीं कर पाते हैं. लेकिन इस दबाव का बैक्टीरिया जैसे सूक्षमजीवों पर क्या असर होता है. यह भी समझा जा सकता है. इन सूक्ष्मजीवों पर असर नहीं के बराबर ही होता है. लेकिन इन सूक्ष्मजीवों के आकार की भी भूमिका होती है.