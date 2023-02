क्या कहता है विज्ञान: पृथ्वी पर कहां से आया पेड़ पौधों का पहला बीज?

पेड़-पौधों का पृथ्वी (Plant life on Earth) पर जीवन के विकास में बहुत बड़ी भूमिका रही है. वैसे तो बीज शब्द का अर्थ पेड़ पौधों के लिए ही उपयोग में लाया जाता है, लेकिन साहित्य में बीज शब्द उद्गम बिंदु के लिए उपयोग में लाया जाता रहा है. लेकिन विज्ञान के नजरिए से एक सवाल यह उठता है कि आखिर पृथ्वी पर पौधों का पहला बीज (First seed of the Plants) कहां से आया था. यह सवाल अपने आप में अजीब है क्योंकि पहले बीज बिना पेड़ के कैसे आया होगा और पहला पेड़ बिना बीज के नहीं आया होगा. आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बारे में क्या कहता है विज्ञान (What does science Say)?

उद्भव में छिपा है रहस्य

इस सवाल का जवाब एक शब्द में छिपा है जिसे में जीवन का उद्भव या विकास (Evolution) कहते हैं. इस लंबी प्रक्रिया में समय के साथ जीवों में बदलाव होते हैं, जिन्हें जीव बदलते परिवेश में सही तरह से ढालने के लिए लाते हैं. जो जीव बेहतर जीते हैं वे ना केवल लंबा जीवन जीते हैं, बल्कि उनके ज्यादा बच्चे भी होते हैं. यह सब कुछ योग्यतम के लिए अस्तित्व के सिद्धांत के तहत होता है.

बीजों के विकास की कहानी

लेकिन खुद बीजों के विकास की भी अपनी कहानी है. पेड़ पौधों ने बीजों के जरिए खुद को फैलाने का काम 38.5 से 36.5 करोड़ साल के बीच में शुरू किया था. यानि कि बीजों के अस्तित्व में आने से पहले ही पेड़-पौधों का अस्तित्व मौजूद था. तो फिर उससे पहले पेड़ पौधे पनपते कैसे थे. इसी के जवाब में हमारे सवाल का जवाब छिप है.

बीज से पहले बीजाणु

बीजों के आने से पहले पौधे बीजाणुओं का उपयोग करते थे जिन्हें स्पोर्स कहते हैं. आज भी शैवाल, काई, फर्न जैसे पादपों में अब भी बीजाणु होते हैं. ये महीन भूरे कण फर्न पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं. लेकिन ये बीच से कुछ मायनों में अलग होते हैं. बीजाणु केवल एक ही कोशिका के होते हैं जबकि बीज में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और विभिन्न कोशिकाओं की अलग-अलग भूमिका भी होती है.

बीजों से पहले फर्न के पौधे बीजाणु (Spores) के जरिए ही पनपते थे. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

अलग होती है बीजाणुओं की प्रक्रिया

जहां बीजाणु केवल एक ही पौधे से पैदा होते हैं तो वहीं बीज के बनने में दो पौधों का योगदान होता है. यानि एक बार अंकुरित होने की बाद बीज अपने अभिभावकों की तरह से पनप सकता है. लेकिन बीजाणुओं की उससे पहले लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. पेड़ से दूर होने पर उन्हें हरी कोशिकीय प्लेट के रूप में विकसित होना होता है जिसे गैमोटोफाइट कहते हैं और पौधे के रूप में पनपने के लिए दो गोमोटोफाइट को मिलना होता है.

नमी के हालात में

गोमोटोफाइट के मिलने के लिए नमी वाले हालात ही अनुकूल होते हैं इसी लिए ऐसी जलवायु में ही ऐसे पेड़ पनप पाते हैं जहां नमी हो या नमी का मौसम होता हो. इसलिए नदी तालाब के आसपास का इलाका भी इनके लिए अनुकूल होता है. कई जीवाणुओं में तो कांटे जैसी संरचना होती हैं जो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचने में सहायक भी होती है.

आज दुनिया के अधिकांश पेड़ पौधे (Plants) बीजों के जरिए ही पनप रहे हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

तो फिर पहला बीज

वैज्ञानिकों का मानना है कि पहला बीच वास्तव में एल्क्सिनिया पॉलोर्फा नाम का विलुप्त फर्न है जो पौधों ने पहले बीज के तौर पर उपयोग किया था. इस पौधे में एक कप की तरह का हिस्सा होता है जिसे कपल्स कहते हैं जो बीज का विकसित होते समय संरक्षण करता था. ये कपल्स पौधे की शाखाओं के साथ बढ़ते हैं. अब तो बीज या तो फल के या फिर देवदार के पेड़ के कठोर शंकु के अंदर होते हैं.

दरअसल बीज का विकास इसलिए हुए था कि उनसे पौधों को पनपने में बेहतर मदद मिल सके. उन पर कठोर आवरण भी होता है जिससे बीज लंबे समय तक सुरक्षित भी रह पाता है और मौसम की विपरीत स्थितियों को भी झेल सकता है. आज स्थिति यह है की बीजों की वजह से ही पेड़ पौधों का संसार इतना ज्यादा विस्तृत और व्यापक हो सका है.