क्या कहता है विज्ञान: क्यों नहीं याद रहता हमें अपना शिशुकाल?

याद्दश्त के लिहाज से दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं. कुछ लोगों को सब कुछ याद रहता है तो कुछ लोग भुल्लकड़ करार कर दिए जाते हैं. वहीं कुछ लोगों में भूलने को लेकर अजीब से भी अनुभव होते हैं. लेकिन क्या किसी व्यक्ति को अपने कितने पहले का समय याद है. क्या आपको अपने शिशुकाल के समय का कुछ भी याद है. या क्या आप किसी ऐसा व्यक्ति को जानते हैं जो जिसे अपना यह समय याद हो. आप पाएंगे कि ऐसा कोई नहीं है. सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों है कि किसी इंसान को अपन शुरुआती बचपन बिलकुल भी याद नहीं रहता है. क्या इसकी कोई खास वैज्ञानिक वजह. आइए जानते हैं कि इस पर क्या कहता है विज्ञान (What does Science Say)?

नहीं रहता कुछ भी याद?

ये सच है कि किसी को भी उसके शुरुआती बचपन के बारे में याद नहीं रहता है और यह सामान्य बात ही है. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति को ही बिलकुल भी याद नहीं रहता है. कई लोगों को कुछ बातें याद दिलाने पर या तस्वीर दिखाने पर उनके उस दौर की कुछ बातें याद तो आ जाती हैं, लेकिन इसे अपवाद ही कहा जा सकता है.

पहले बनी रहती हैं यादें

शुरुआती बचपन का याद ना पाना बचपन का एमनेजिया कहा जाता है.वैज्ञानिकों का कहना है कि जहां आप अपने दूसरे जन्मदिन की पार्टी को कुछ महीनों तक याद पाए होंगे लेकिन बाद में ये यादें धुधली पड़ गई होंगी और आखिरकार हमेशा के लिए ही खत्म हो गई होंगी. शोधकर्ताओं का कहना है कि इसकी एक वजह यह भी है कि शुरुआती बचपन में नई यादें पुरानी यादों की जगह जल्दी जल्दी ले लेती हैं.

धीरे धीरे धुंधली होती है यादें

एक अध्ययन में 3 साल के बच्चों अपने पिछले के साल की बहुत सारी घटनाओं को फिर से याद करने में सफल रहे थे. याद कर पाने की उच्च दर का यह सिलसिला 7 साल की उम्र तक चलता है. अध्ययन में इस उम्र के प्रतिभागी अपने पिछले उस जीवन का 72 फीसद हिस्सा याद रख पाते थे जो तीन साल की उम्र तक का था. लेकिन 8 से 9 साल की उम्र तक बच्चे उस दौर का केवल 35 फीसद हिस्सा याद रख पाए थे

यादें बनाने की प्रक्रिया

शोधकर्ताओं का कहना है कि यह बदलाव बच्चों की उम्र बढ़ने के साथ यादें बनने की प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है. 7 साल की उम्र से ही बच्चे रैखिक यादें जमा करने लगते हैं जो समय और जगह के अहसास के लिहाज से योग्य होती हैं. घटनाओं को याद रखने और उन्हें अपनी व्यक्तिगत कालरेखा यानि टाइमलाइन के अनुसार व्यवस्थित करने की क्रिया भूलने का कारण बनती है. यही प्रक्रिया बड़े बच्चों और वयस्कों को पुराने यादें भूलने पर विवश करती है.

बचपन की याद करने की प्रक्रिया

लेकिन आखिर हम अपने बचपन की यादों को भुला क्यों देते हैं, यह समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि आखिर पुरानी यादें या अनुभव हमारे दिमाग में “छपते” कैसे हैं. शिशु सीमैंटिक और एपिसोडिक दोनों तरह की याद्दाश्त पर निर्भर होते हैं. सीमेंटिक याद्दाश्य उन विचारों के संसाधित होने से बनती हैं, जो निजी अनुभव से नहीं बनते हैं, जैसे की रंगों के नाम या इतिहास की घटनाएं. वहीं एपिसोडिक याद्दाश्त निजी अनुभवों के आधार बनती हैं जैसे की स्कूल का पहला दिन वगैरह वगैरह. समय के साथ एपिसोडिक यादें सीमेंटिक यादें में तब्दील हो जाती हैं. इसमें पहले दोस्त के साथ हम कैसे खेले थे, यह तो याद नहीं रहता, लेकिन पहला दोस्त कौन था यह याद रह जाता है

दिमाग के हिस्सों को जोड़ने वाला नेटवर्क

वैज्ञानिकों को लगता है कि हम शुरुआती बचपन की पुरानी घटनाओं को याद नहीं रख पाते हैं, इसकी वजह हमारे यादे सहेजने और उनतक पहुंचने का तरीका है. दोनों ही सीमैंटिक और एपिसोडिक यादें दिमाग की सतह के कई हिस्सों में जमा हो जाती है जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं 2 से 4 साल तक की उम्र में ही दिमाग का हिप्पोकैम्पस इन्हें नेटवर्क के जरिए जोड़ पाता है जिससे सूचना का एक ही स्रोत बन सके. ये कनेक्शन ही लंबी यादें बनाने में सहायक होते हैं.

बचपन मे दिमाग की नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, लेकिन उनकी वृद्धि की प्रक्रिया स्तनपायी जानवरों में ताउम्र चलती रहती है. शिशुओ में नए न्यूरॉन हिप्पोकैम्पस में बहुत ही तेज गति से बनते हैं यही हिस्सा यादों को जमाकरने और उससे जानकारी निकालने के जिम्मेदार होता है. नए न्यूरॉन बनने से पूरानी यादों को नुकसान होता है. इस एक अध्ययन का कहना है कि इसका संबंध हमारे दायें हात से या बाएं हाथ से काम करने से है. इसमें पाया गया था कि दोनों हाथों के समान रूप से इस्तेमाल करने वालों की याद्दाश्त बेहतर होती है. लेकिन अभी वैज्ञानिक इसके किसी भी0 कारण का ठोस प्रमाण हासिल नहीं कर सके हैं.