क्या कहता है विज्ञान: क्या हम 'अभी' देख सकते हैं सुदूर सौरमंडल के पिंड?

अंतरिक्ष में दूरी बढ़ने के साथ साथ समय (Time and distance in Space) की भूमिका भी बढ़ने लगती है. आज जो भी अपने उन्नत टेलीस्कोप के जरिए देख रहे हैं. अगर वे पिंड हमसे लाखों करोड़ों प्रकाशवर्ष दूर हैं, तो हमें उन्हें वैसा ही देख रहे हैं जैसा कि वे लाखों करोड़ों साल पहले थे. तो फिर क्या हम सौरमंडलों (Solar System) की ही सुदूर के पिंड और वर्तमान में चल रही घटनाओं को अभी देख सकते हैं. या फिर ये सब भी इतनी दूरी पर हैं कि ये पुरानी घटना के तौर पर ही हमें दिखाई देते हैं. आइए जानते हैं कि इस बारे में क्या कहता है विज्ञान (What does Science Say)?

अंतरिक्ष में बहुत लंबी दूरियां

दरअसल अंतरिक्ष में दूरियां बहुत ही ज्यादा बड़ी होती हैं. कई दूरियां तो इतनी ज्यादा है कि वहां जाने के लिए प्रकाश को भी अरबों सालों का समय लग जाता है. इसलिए खगोलीय पिंडों के मामलों में प्रकाश द्वारा एक साल में तय की दूरी को प्रकाशवर्ष के रूप में ईकाई तय किया गया है. यानी अगर कोई पिंड हजार प्रकाशवर्ष दूर है तो वह हमसे उतनी ही दूरी पर है जितनी दूर तय करने में प्रकाश को एक हजार वर्षों का समय लगेगा.

जितने दूर उतने पुराने

यही वजह है जो पिंड हम अंतरिक्ष आज देखते हैं वे जितनी ज्यादा दूरी पर हैं वे उतने ही पुराने हैं यही वजह है कि कहा जाता है कि आसमान में हम जो रात को तारे देखते हैं उनमें से अधिकांश मर चुके हैं क्योंकि उनसे आने वाली रोशनी ने उनकी उम्र से भी ज्यादा समय की दूरी तय कर ली है.

दस प्रकाशवर्ष माने क्या

ऐसे में सुदूर सौरमंडल के अभी के पिंड या घटनाओं में अभी शब्द का महत्व बढ़ जाता है. यदि कोई सौरमंडल हमसे केवल 10 प्रकाशवर्ष दूर है तो वह समें 950 खरब किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि हमारे अपने सौरमडंल का अंतिम छोर हमसे 1.87 प्रकाशवर्ष या 5.9 अरब किलोमीटर की दूरी पर है. और 10 प्रकाशवर्ष दूरी का पिंड दस साल पुराना वाला पिंड दिखाई दे रहा है अभी का नहीं.

कोई भी पिंड (Astronomical Objects जितना ज्यादा दूरी पर होता है वह वास्तव में उतना ही ज्यादा पुरानी अवस्था में दिखाई दे रहा होता है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

सापेक्षता का सिद्धांत

ऐसे में लगताहै कि सुदूर पिंडों को अभी की स्थिति में देख पाना असंभव है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन के मशहूर सापेक्षता का सिद्धांत हमारी इस मामले में स्थिति को समझने में मदद कर सकता है. इस सिद्धांत में पिंडों, अंतरिक्ष और समय के बीच के संबंध को समझाया गया है. आइंसटीन के सिद्धांत बताते हैं कि अगर हम पृथ्वी छोड़ अंतरिक्ष में प्रकाश की गति या उसके आसपास की गति से यात्रा करते हैं तो पृथ्वी पर ही छोड़े गए लोगों की तुलना में ही समय बीतने की दर कम हो जाएगी.

अलग-अलग होगा समय

इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर दो जुड़वा भाइयों में से एक अंतरिक्ष में दस प्रकाशवर्ष दूर जाता है तो दोनों के लिए समय अलग अलग दर से बीतेगा. पृथ्वी वाले भाई के लिए 20 का समय अंतरिक्ष में जाने वाले भाई के समय से अलग हो सकता है.अगर वह प्रकाश की गति से एक प्रतिशत की गति से जाएगा तो जब तक वह लौट कर आएगा तो केवल तीन साल बीते होंगे, लेकिन पृथ्वी वाला भाई उससे 17 साल बड़ा हो चुका होगा.

अंतरिक्ष में प्रकाश की गति (Speed of Light) से की गई यात्रा दूरी को महत्वहीन कर सकती है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

समय का धीमापन

इसी तरह से यदि गति प्रकाश की गति से 0.1 प्रतिशत रही तो दोनों 20 साल बाद मिलेंगे लेकिन उनकी उम्र में केवल एक ही महीने का अंतर होगा यानि अंतरिक्ष जाने वाला भाई एक महीने ज्यादा बड़ा होगा. बहुत तेज गतिसे चलने वाले यानि लगभग प्रकाश की गति से चलने वाली खगोलीय विकिरण के कण जब पृथ्वी के वायुमंडलों के परमाणुओं से टकराते हैं तो उससे म्यूऑन्स नाम के कण पैदा होते हैं और अस्थिर होने के साथ एक दूसरे से बहुत दूर होते है. लेकिन ये कण कभी पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाते हैं. हम उन्हें देख तो पाते हैं. पर चूंकि उनका समय हमारे समय से धीमा होता है, वे हम तक पहुंचने से पहले अलग अलग नहीं हो पाते हैं.

अगर हम आप प्रकाश की गति से यात्रा कर सकें. हमारे लिए समय नहीं बीतेगा. हमारा आपका अभी सुदूर गैलेक्सी के अभी के जैसा ही होगा. क्योंकि हम वहां फौरन पहुंच गए हैं. हम आप अपने शुरुआती और अंतिम बिंदु पर एक साथ अस्तित्व में रहेंगे. जबकि दूसरों की तुलना में हमने समय के साथ सफर किया होगा. दुर्भाग्य से अभी तक द्रव्यमान वाला कोई पदार्थ जिसमें इंसान भी शामिल हैं. प्रकाश की गति से यात्रा कर सकते हैं. समय कोई निश्चित वस्तु नहीं है. वह इस पर निर्भर करता है कि हम अपने आसपास की दुनिया कैसे देखते हैं. यही वजह है कि समय को जीवन के सबसे रहस्यमयी चीज माना जाता है.