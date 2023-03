क्या कहता है विज्ञान: रोने पर आंखों से क्यों आते हैं आसूं?

आंसू इंसान के जीवन में अजीब चीज हैं. कभी गहरा दुख लोगों की आखों के आंसू सुखा देता है तो कभी बहुत ज्यादा खुशी आंख में आंसू ला देती है. लेकिन माना जाता है कि इंसान जब भी भावुक होता है तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं. लेकिन प्याज जैसे वस्तु इंसान को बिना किसी भावना के ही रुला देती है. इन आसुओं का का भावुकता से क्या ताल्लुक है इसी वैज्ञानिक व्याख्या लोग नहीं जानते हैं. रोने की घटना का आखिर क्या रसयान है जिसका आंखों और आंसू से संबंध है. आंख में आंसू आने के बारे में क्या कहता है विज्ञान (What does Science Say)?

क्यों आते हैं आंसू?

वैज्ञानिकों के अनुसार आंख में आंसू कई वजहों से आते हैं. पहले आंसू आंख को सेहतमंद बनाए रखने में मदद करते हैं. इसलिए रोज आंखों से कुछ देर के लिए आंसू बहना आंखों के लिए अच्छा भी होता है क्योंकि आंसू आंख में नमी बनाए रखने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं. इस तरह के आंसू आंख से बाहर नहीं आते यानी बहने वाले आंसू नहीं होते हैं.

कोई बाहरी पदार्थ

आंसू आने का एक मतलब यह भी है कि आंखों में कोई अवांछनीय .यानी गैर जरूरी कण आ गए हैं जैसे कि धूल या फिर प्याज का रसायन जिसकी प्रतिक्रिया में आंख उसे आंसुओं के जरिए बाहर निकालने का प्रयास करती है. ऐसे में यदि बाहरी तत्व ज्यादा देर तक आंख में रहता है तो ज्यादा देर तक आंसू निकलते हैं जिससे आंखें लाल भी दिखने लगती हैं.

नमी लौटाने का काम

आज कर के कम्प्यूटर मोबाइल के दौर में लोगों को ड्राय आई की समस्या में आखों का नम होना काफी काम आता है. यानी थोड़े आंसू आंखों की नमी को लौटाने का काम भी कर जाते हैं, लेकिन यह समस्या का ऐसा समाधान नहीं जिसे कोशिश के जरिए उपयोग में लाया जा सकता है. वहीं हम जिसकी बात कर रहे हैं वे उन आंसुओं की हैं जिनका हमारे भावनात्मक स्थितियों से संबंध है.

आंसुओं की ग्रंथि

आंख ठीक से काम करे इसके लिए आंखों में विशेष तरह की ग्रंथियां काम करती हैं जो आंख में जरूरत पड़ने पर आंसू लाने का काम करती हैं. सामान्य रूप से एक दिन में आधी चम्मच से भी कम के आंसू निकलना पर्याप्त है. ये ऐसा पानी होता है जिसमें थोड़ा सा नमक मिला होता है और साथ ही थोड़ा सा तेल, म्यूकस और रोगाणु मारने वाले रसायन भी होते हैं.

आंसू, भावना और दिमाग

पलक झपकने से आंसू पूरी आंख में बराबर फैल जाते हैं और उसका म्यूकस आंख से नमी चिपकाए रखने के काम आता है. बचे हुए आंसू नाक के जरिए बाहर निकल जाते हैं. जब कोई रोता है आंसू के फव्वारे का स्विच ऑन हो जाता है जो सीधे हमारे दिमाग के उस हिस्से से संकेत लेता है जो भावनाओं को नियंत्रित करता है. ऐसी स्थिति में कुछ ही मिनटों में आधा कप आंसू निकल आते हैं.