क्या होता है शरीर का, जब जगह का तापमान 04 डिग्री सेल्शियस से नीचे जाने लगता है

Temprature going Down to 04 degree Celsius : इन दिनों दिल्ली (Delhi) और उत्तर भारत (North India) में तापमान 04 डिग्री से नीचे जा रहा है. मौसम (Weather) के हिसाब से ये एक स्थिति है जो शरीर के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है और कभी कभी जानलेवा भी. जानते हैं कि जब मौसम का तापमान 04 डिग्री या इससे नीचे जाने लगता है तो इसका असर शरीर पर कैसे होता है और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए.