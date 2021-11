What Is M777 Used For? भारत ने LAC पर की M777 की तैनाती तो चीन की क्यों उड़ गई नींद?

What is M777 used for? How much does M777 cost? How many M777 howitzer does India have? चीन से लगी सीमा और एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारत की सेना ने एम777 होवित्जर तोपों (M777 Howitzer) की तैनाती कर दी है. ये तोप बेहद हल्के होते हैं. इन्हें आसानी से पहाड़ी इलाकों में एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है. इन तोपों की तैनाती से एलएसी पर भारतीय सेना बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच गई है. एलएसी के पार चीन की सेना की तैयारियों को देखते हुए भारतीय सेना के इस कदम को सुरक्षा की दृष्टि से काफी अहम बताया जा रहा है. अधिक पढ़ें ...