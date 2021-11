2 साल के बेटे को थी लाइलाज बीमारी, पिता ने घर में लैब बनाकर तैयार की दवा

Father Sets Up Home Laboratory to save his Son : चीन के शु वेई (Xu Wei) अपने दो साल के बेटे हाओयांग (Haoyang) की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं. हाओयांग (Haoyang) की लाइफ बस कुछ महीनों की ही बची है, लेकिन उसके पिता उसे बचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते. हाओयांग को दुर्लभ मेनकेस सिंड्रोम (Menkes syndrome) है. बेटे के लिए शु वेई (Xu Wei) ने अपने फ्लैट में ही मेडिसिन लैब बना दी है. जहां वो बेटे के इलाज में काम आने वाली दवा बना रहे हैं. मेनकेस सिंड्रोम (Menkes syndrome) आनुवंशिक विकार (genetic disorder) है, जो शरीर में कॉपर (Copper) का बनना रोकता है. इससे ब्रेन (Brain) और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम (nervous system) के विकास में मुश्किल होती है. इस बीमारी के चलते बच्चे 3 साल भी नहीं जी पाते. एक लाख में एक बच्चे को ही यह सिंड्रोम होता है.