भारत की इन 5 जगहों पर मिलेगा जन्नत जैसा एहसास, जिंदगी में एक बार जरूर घूमने जाएं

Indian Tourist Places Which Feel Like Heaven: भारत में ऐसी कई जगहें मौजूद हैं जहां जाकर आपको जन्नत का एहसास होगा. आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप किसी और बेहतर दुनिया (Better World) में पहुंच गए हैं. इन जगहों पर आप चाहें तो अकेले समय गुजार सकते हैं या फिर दोस्तों या पार्टनर संग क्ववालिटी टाइम (Quality Time) स्पेंड कर सकते हैं. भारत की इन 5 खास जगहों पर पहुंचते ही आपको एक अलग खुशी का एहसास होगा. आपका दिल और दिमाग फ्रेश (Fresh) हो जाएगा. तो इस बार अपने मन को रिफ्रेश करने के लिए और कुछ समय बिताने के लिए भारत की इन 5 जगहों पर घूमने का प्लान जरूर बनाएं.

कश्मीर

कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. कश्मीर को धरती का स्वगर्ग कहा जाता है. देश-विदेश के कई हजार पर्यटक यहां की खूबसूरती को देखने के लिए उत्साहित रहते हैं.

कश्मीर केा गुलमर्ग और सोनमर्ग पूरे साल बर्फ से ढका रहता है जहां जाकर आप अपना समय गुजार सकते हैं. इसके अलावा यहां मौजूद डल झील पर शिकारे का सफर कर आप अपने मन में एक यादगार पल को कैद कर सकते हैं. यहां कई तरह के बाग भी मौजूद है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे. कश्मीर जाएं तो यहां का कहवा जरूर पीकर आएं.

जैसलमेर

राजस्थान के जैसलमेर में आपको किलों के अद्भुत इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा. यहां मीलों फैले रेत पर आप ऊंट की सवारी कर सकते हैं और रात में रेत के बीचो बीच बैठकर बोनफायर का मजा ले सकते हैं. यहां आप मरुस्थल में कैंपिंग भी कर सकते हैं. साथ ही यहां की हवेलियों को देखते ही आपको राजा-महाराजाओं के जमाने की झलक देखने को मिलेगी. जैसलमेर भारत के राजा-महाराजाओं के इतिहास को अच्छे से दर्शाता है.

मनाली

हर साल हजारों पर्यटक व्यास नदी, पहाड़ों से घिरे सुंदर रास्ते, सुहावने मौसम और सुंदर प्राकृतिक नजारों का मजा लेने के लिए मनाली पहुंचते हैं. मनाली में चारों तरफ फैली बर्फ की पहाड़ियां और पाइन ट्री के जंगल पर्यटकों का दिल जीत लेते हैं. ऐसी खूबसूरत वादियों में कौन नहीं जाना चाहता. यहां पहुंचने पर आपको एकदम जन्नत जैसा एहसास मिलेगा. यहां के खूबसूरत नजारे आपका दिल और दिमाग दोनों फ्रेश कर देंगे.

कूर्ग

अगर आप शहर के शोर और हलचल से दूर कहीं एकांत में जाना चाहते हैं तो कर्नाटक के पहाड़ों में बसा कूर्ग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है. अपनी लाइफ के रूटीन से कुछ दिन ब्रेक लेकर कूर्ग घूमने का प्लान जरूर बनाएं. प्रकृति प्रेमियों के लिए ये काफी अच्छी जगह है. सुंदर पहाड़, चाय के बागान और चारों तरफ फैली हरियाली आपका दिल जीत लेगी. आप यहां कुछ दिनों तक ट्री हाउस में रहने का मजा भी ले सकते हैं.

गोवा

अगर आपको दोस्तों या पार्टनर संग पार्टी करना पसंद है तो आप गोवा जा सकते हैं. सी बीच पर बैठकर न सिर्फ आप अकेले वक्त गुजार सकते हैं बल्कि दोस्तों के संग भी खूब मजा कर सकते हैं. यहां के सी बीच बहुत ही खूबसूरत हैं जहां पर मौजूद पब एंड रेस्तरां पार्टी करने के लिए एक अच्छा माहौल बनाते हैं. गोवा में घूमने के लिए आपके बजट पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा. गोवा अपने समुद्र तट और सी-फूड के लिए काफी फेमस है. आप यहां पर तरह तरह के फूड्स और ड्रिंक्स का मजा ले सकते हैं.