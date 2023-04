फेशियल के बाद ना करें 5 गलतियां, फायदे की बजाय होगा नुकसान, बढ़ सकते हैं रिंकल

What Not To Do After Facial: रोजाना के प्रदूषण व धूल मिट्टी की वजह से स्किन को काफी नुकसान पहुंचता है. धूप और यूवी किरणों के प्रभाव के कारण भी स्किन तेजी से डैमेज हो सकती हैं और उनका ग्‍लो कहीं गायब हो सकता है. स्किन को डल होने से बचाने के लिए अगर आप हर महीने फेशियल कराएं तो काफी फायदा मिल सकता है. फेशियल स्किन को डल होने से बचाता है और रिंकल आदि को कंट्रोल करता है. लेकिन कुछ लोगों की समस्‍या होती है कि फेशियल के बाद भी उनके चेहरे पर ग्‍लो नहीं आता और कोई फायदा भी नहीं नजर आता. यहां हम बता रहे हैं कि आपकी किन ग‍लतियों की वजह से फेशियल का असर फीका पड़ जाता है और स्किन डील दिखने लगती है.

फेशियल के बाद ना करें ये गलतियां

चेहरे को बार-बार छूनाफेशियल के बाद अगर आप अपने चेहरे को बार बार छूते हैं तो इससे हाथों का संक्रमण स्किन तक पहुंच सकता है और पिंपल्‍स की समस्‍या हो सकती है. इसलिए फेशियल के बाद अपने चेहरे पर बार-बार छूने से बचें.

मेकअप करनाइस बात का ध्‍यान रखें कि फेशियल के तुरंत बाद अगर आप मेकअप करते हैं तो इससे स्किन को नुकसान हो सकता है. इसलिए बेहतर होगा कि आप अगर किसी फंक्‍शन में जाने वाले हैं तो दो से तीन दिन पहले ही फेशियल करा लें. ऐसा करने से फेशियल के बाद ओपन पोर्स को मेकअप के कैमिकल से बचाया जा सकता है और आप अपनी स्किन को डैमेज होने से रोक सकते हैं.

फेस वॉश या स्‍क्रब न करेंफेशियल करवाने के बाद कम से कम 4 से 6 घंटे तक चेहरे पर फेसवॉश नहीं करना चाहिए. अगर आपको चेहरे को धोने की जरूरत हो आप केवल पानी की छींटें मारकर चेहरे को साफ कर लें. यह भी ध्‍यान रखें कि स्किन को टॉवल से अधिक रगड़ें नहीं और स्‍क्रब से बचें. ऐसा करने से स्किन डैमेज हो सकती है और फेशियल का असर भी कम हो सकता है.

धूप में बाहर जानाफेशियल कराने के बाद तुरंत धूप में जाने से बचना जरूरी होता है. फेशियल करने के बाद त्वचा अधिक नाजुक हो जाती है और धूप, धूल या दूसरी गंदगी इसके लिए हानिकारक हो सकती है. इसलिए, किसी तरह की एलर्जी से बचने के लिए फेशियल के बाद धूप में जाने से बचें.

वैक्‍सीन ना कराएंअगर आप चेहरे पर वैक्‍सीन कराते हैं तो बेहतर होगा कि आप फेशियल से पहले ही इसे करा लें. दरअसल फेशियल के कुछ घंटों बाद तक स्किन सेंसिटिव रहती है. ऐसे में अगर आप चेहरे पर वैक्‍सीन कराएंगे तो स्किन को डैमेज हो कर सकता है.

