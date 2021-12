Best Places In India For New Year Celebration: देश के कई राज्‍यों में ऐसी खूबसूरत जगहें (Beautiful Places) हैं, जहां नए साल के जश्‍न का मजा दोगुना हो जाएगा. साथ ही कोरोना की वजह से लोग ज्यादातर समय घरों में ही हैं, ऐसे में उनके लिए भी नए साल के मौके पर इन जगहों की सैर बहुत अच्‍छी रहेगी. अगर आप भी इस बार नए साल को घर से बाहर जाकर सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो भारत के ये खास डेस्टिनेशन्स आपके लिए बेस्‍ट ऑप्शन साबित हो सकते हैं.