मेथी के बीज बालों को झड़ने से रोकने में हो सकते हैं कारगर, इन 5 तरीकों से करें इस्तेमाल

Get Rid Of Hair Fall With Fenugreek Seeds - बालों की समस्‍या हार्ड वॉटर, प्रदूषण, केमिकल का अधि‍क प्रयोग और खाने में पोषक तत्‍वों की कमी के कारण उत्‍पन्‍न होती है. बाल काफी नाजुक होते हैं इसलिए उन्‍हें घरेलू नुस्‍खों से हेल्‍दी बनाया जा सकता है.











Follow us on