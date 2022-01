कंसीलर से करें मेकअप के ये 5 आसान काम, मिलेगा आराम

Different Ways To Use Concealer : फ्लोलेस स्किन के लिए अगर मेकअप (Makeup) में सबसे पहले किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो है कंसीलर (Concealer) की. इसकी मदद से स्किन को स्‍पॉटलेस बनाने से लेकर हर तरह के दाग धब्‍बों को छिपाने का काम किया जाता है. कंसीलर का दरअसल ये ही सही इस्‍तेमाल है. लेकिन अगर आपको बताएं कि आप एक कंसीलर को आप मेकअप के 5 अलग अलग काम (Different Ways) में ला सकती हैं तो यह निश्चित तौर पर आपके लिए चौकानें वाली बात होगी. जी हां, यहां दरअसल हम आपके लिए कुछ ऐसे मेकअप टिप्‍स (Tips) लेकर आए हैं जिनकी मदद से आप मेकअप के कई काम एक मात्र कंसीलर की मदद से कर सकती हैं. तो आइए जानते हैं कि आप कंसीलर की मदद से अपने मेकअप को दूसरे लेबल तक ले जाने के लिए क्‍या कर सकती हैं.

कंसीलर से करें मेकअप के ये 5 काम आसान

1.आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करना

अपनी आईब्रोज़ को क्लीन और परफेक्ट शेप देने के लिए आप कंसीलर का इस्तेमाल कर सकती हैं. इसके लिए आप आईब्रोज़ को फिल करने के बाद निचले हिस्से के किनारों पर हल्का-सा कंसीलर लगाएं. ध्‍यान रहे कि आप कंसीलर ठीक वहां से लगाना शुरू करें जहां से ब्रो शुरू होती है. अब आप इसे सारी आईब्रो के नीचे अप्लाई करने के लिए फ़्लैट ब्रश का उपयोग करें. अब कंसीलर को बाहर की ओर पलकों की तरफ ब्लेंड करें. इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी स्किन टोन से मैच करता हुआ शेड का ही प्रयोग करें. आईब्रोज़ को और डिफाइन करने के लिए आप ऊपरी हिस्से पर भी ये स्टेप्स फ़ॉलो करें.

2.आई लिड को हाईलाइट करना

अगर आपका आईशैडो अच्‍छी तरह से हाईलाइट नहीं हो रहा है तो आप अपने आई लिड पर पहले थोड़ा-सा कंसीलर लगाएं. यह न सिर्फ़ आपके आईशैडो के रंग को हाइलाइट करेगा, बल्कि इससे आपका मेकअप भी लंबे समय तक टिका रहेगा.

3.बनाएं टिंटेड मॉइश्चराइजर

अगर आप डेली यूज के लिए टिंटेड मॉइश्‍चराजर का प्रयोग करना चाहती हैं और हल्का या मीडियम कवरेज चाहती हैं तो कंसीलर को टिंटेड मॉइश्चराइजर की तरह ज़रूर यूज़ कर सकती हैं. इसके लिए आप अपने सामान्य मॉइश्चराइजर में लिक्विड कंसीलर को मिलाएं और उंगलियों से त्वचा पर लगाएं.

4.होंठों को करें हाइलाइट

अपने होंठों की नेचुरल लिप कलर कलर को लाइट करने के लिए पहले कंसीलर के कुछ डॉट्स होंठों के बाहरी किनारों पर लगाएं और कंसीलर ब्रश से इसे अंदर की ओर ब्लेंड करें. जब ये अच्‍छी तरह से ब्‍लेंड हो जाएं तो 2 मिनट के बाद होठों पर थोड़ा-सा लिप लाइनर लगाएं और इसे होठों के बीच यानी सेंटर की ओर ब्लेंड करें. इसके बाद आप अपनी लिपस्टिक लगाएं. आपके होंठ भरे भरे नजर आएंगे.

5.कंटूरिंग के लिए करें प्रयोग

अगर आपका चेहरा और गरदन भरा भरा हो गया है तो कंटूरिंग के लिए आप कंसीलर का प्रयोग कर सकते हैं. अगर आप गलती से अपने स्किन टोन से गहरा या हल्‍का कंसीलर ले लिया है तो इसे आप फेस कंटोरिंग के लिए प्रयोग में ला सकते हैं.