पुराने गम भुलाकर नए बंधन में बंधना चाहती हैं 55% तलाकशुदा महिलाएं- सर्वे

Divorced Women Want To Bond In New Relationship : ऐसा देखने में आया है कि कई बार तलाक के बाद बहुत सी महिलाएं खुद को संभाल नहीं पाती हैं, उनके सामने आगे बढ़ने के रास्ते तो होते हैं, लेकिन भावनात्मक तौर पर वो इतनी ज्यादा टूट जाती हैं, कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद को समझा नहीं पाती हैं और खुश रहना छोड़ देती हैं. लेकिन शायद अब वक्त बदल रहा है, डेटिंग ऐप (Dating App) क्वैक-क्वैक (Quack-Quack) के मुताबिक, इस साल ढेरों तलाकशुदा महिलाएं अपनी जिंदगी के अधूरेपन को दूर करना चाहती हैं