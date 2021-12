महिलाओं से ज्यादा पुरुषों ने कहा पत्नी को सेक्स से इंकार का हक- फैमिली सर्वे

wife have right to refusing sex: फिल्म पिंक का प्रभाव लोगों पर कितना हुआ, इस बात का अंदाजा व्यापक पैमाने पर तो नहीं लगाया जा सकता है लेकिन कम से कम केरल ऐसा राज्य है जहां के पुरुषों में इस बात का सलीका जागा है कि महिलाओं के ना का मतलब ना ही है. यह बात भारत सरकार के पारिवारिक सर्वे रिपोर्ट में सामने आई है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 2019-20 के मुताबिक केरल के 75 प्रतिशत पुरुषों का मानना है कि अगर महिला का मूड नहीं है, वह थकी हुई हैं, उसका पति बेवफा है या पति को यौन जनित बीमारी है तो पत्नी को इस बात का पूरा हक है वह सेक्स के लिए ना कहे.