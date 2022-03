83% भारतीय मानते हैं कि जॉब इंटरव्यू में महिलाओं से उनकी शादी के बारे में पूछना गलत: सर्वे

Ask Women About Their Marriage in Job Interviews : आज भी कुछ पैमाने हैं जिन पर महिला उम्मीदवारों को सिलेक्शन के वक्त काबलियत होते हुए भी पीछे कर दिया जाता है. ये सच है कि अधिकांश भारतीय कंपनियां और भर्तीकर्ता (companies and recruiters) महिला उम्मीदवारों से उनकी वैवाहिक स्थिति (marital status) के बारे में पूछते हैं. अक्सर महिला उम्मीदवारों का सामना कुछ ऐसे सवालों से होता है, जो उन्हें असहज कर देते हैं. जैसे- "क्या आप शादीशुदा हैं?" या "आप कब तक शादी करने का प्लान कर रही हैं? "