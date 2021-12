प्रेग्नेंसी से पहले ली गई अच्छी डाइट, बच्चों में मोटापे के रिस्क को कम करती है: स्टडी

Pre-conception Diet Protects Children from Obesity : यूनिवर्सिटी ऑफ साउथम्पटन (University of Southampton) की एक नई स्टडी में बताया गया है कि यदि गर्भाधान (conception) से पहले भी महिलाओं को सही खाना मिले, तो होने वाले बच्चे में मोटापा (obesity) का खतरा कम होता है. इस स्टडी का निष्कर्ष इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबीसिटी (International Journal of Obesity) में प्रकाशित हुआ है.