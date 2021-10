बच्चों की रात की अच्छी नींद मोटापे से करेगी उनका बचाव: रिसर्च

Better Night Sleep Reduce Risk Of Obesity In Babies : ये बात तो लंबे समय से कई रिसर्चर्स बता रहे हैं कि रात की बेहतरीन नींद अच्छी सेहत के लिए जरूरी है. लेकिन बहुत कम ही स्टडी इस बात की अहमियत को अंडरलाइन करते हैं कि लाइफ के शुरुआती महीनों में रात की अच्छी नींद कितनी अहम होती है. दैनिक जागरण अखबार में छपी न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिघम एंड वीमेंस हॉस्पिटल (Brigham and Women’s Hospital), मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल (Massachusetts General Hospital) और उनके सहयोगियों से जुड़े रिसर्चर्स की एक नई स्टडी में अहम जानकारी सामने आई है, इसके मुताबिक जो नवजात (Newborn) रात में ज्यादा सोते और कम जागते हैं, उनमें बालपन यानी शैशवावस्था (infancy) में मोटापे (Obesity) की आशंका कम होती है.

इस रिसर्च के नतीजों को ऑक्सफॉर्ड एकेडमी की पत्रिका ‘स्लीप (Sleep)’ प्रकाशित किया गया है. ब्रिघम के डिवीजन आफ स्लीप एंड सर्कैडियन डिसआर्डर्स (Brigham’s Division of Sleep and Circadian Disorders) में सीनियर फिजिशियन और स्टडी की सह लेखिका सुसन रेडलाइन (Susan Redline) के अनुसार, ‘हमारी नई स्टडी में पता चला है कि न सिर्फ रात में नींद की कमी, बल्कि लंबे समय तक जागे रहने से भी पहले 6 महीने के दौरान शिशुओं में मोटापे का खतरा बढ़ जाता है.’ रेडलाइन व उनके सहयोगियों ने वर्ष 2016-18 के बीच मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल (Massachusetts General Hospital) में जन्मे 298 नवजातों (newborns) पर ये स्टडी की.’

यह भी पढ़ें- बहुत ज्यादा सोचने से दिमागी सेहत हो सकती है खराब, विशेषज्ञ से समझिए पूरा केस

कैसे किया आकलन

टीम ने एंकल एक्टिग्राफी वॉच (ankle actigraphy watch) के जरिये नवजातों की हरकतों पर नजर रखी. एंगल एक्टिग्राफी वॉच एक प्रकार का उपकरण है, जिसके जरिये बेबी एक्टिविटी और आराम के कई दिनों का ब्योरा जुटाया जा सकता है. बच्चों के विकास का आकलन करने के लिए साइंटिस्टों ने शिशु की ऊंचाई और वजन का आकलन किया और इसके जरिये उनका बॉडी मास्क इंडेक्स (बीएमआइ) तैयार किया.

यह भी पढ़ें- क्या है ब्रेन फॉग? एक्सपर्ट से जानें इसके लक्षण और सावधानिया

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के ग्रोथ चार्ट (Growth Chart) के 95 परसेंटाइल या उससे ज्यादा पाए जाने पर शिशुओं को मोटापे की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया. रिसर्चर्स ने पाया कि अगर बच्चा एक घंटा भी अतिरिक्त सोता है, तो उसके मोटापाग्रसित (obese) होने का खतरा 26 फीसद कम हो जाता है और जो बच्चे रात में बहुत कम जागते हैं, उनके मोटा होने का खतरा अत्यंत कम हो जाता है. साइंटिस्टों का मानना है कि इस पहलू पर सेल्फ रेगुलेशन की भी जरूरत है, क्योंकि मोटापे का संबंध अत्यधिक खानपान से भी हो सकता है.