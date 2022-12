सर्दी में बालों के लिए बेस्ट है बादाम और शहद का मास्क, हेल्दी और बाउंसी दिखेंगे हेयर

Almond and honey hair mask for winter: सर्दियों में लोगों के बाल काफी रफ और ड्राई हो जाते हैं. वहीं बालों को मुलायम बनाने के लिए लोग कई हेयर केयर नुस्खे अपनाते हैं. मगर बालों को बाउंसी बनाना ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है. ऐसे में महंगे हेयर प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी बाल चिपके और गंदे नजर आते हैं. हालांकि अगर आप चाहें तो ऑलमंड और हनी ( Almond and honey) का हेयर मास्क लगाकर सर्दियों में बालों को घना और बाउंसी बना सकते हैं.

बादाम को विटामिन ई का बेस्ट सोर्स माना जाता है. वहीं मॉइश्चराइजिंग तत्वों से भरपूर शहद भी बालों को पोषण देने का काम करता है. ऐसे में घर पर बादाम और शहद का हेयर मास्क ट्राई करना सर्दियों में हेयर केयर का बेस्ट नुस्खा साबित हो सकता है. तो आइए जानते हैं सर्दियों में बालों का खास ख्याल रखने के कुछ आसान तरीकों के बारे में.

ऑलमंड और हनी का हेयर मास्क बनाने की सामग्री

घर पर बादाम और शहद का हेयर मास्क बनाने के लिए आप 10-12 बादाम, 2 चम्मच शहद, 2 चम्मच दही और थोड़ा सा गुलाब जल ले लें.

ऑलमंड और हनी का हेयर मास्क बनाने का तरीका

होममेड बादाम और शहद का हेयर मास्क बनाने के लिए बादाम को पानी में भिगोकर रात भर के लिए छोड़ दें. अब बादाम को पीस कर इसमें दही और शहद मिक्स कर लें. वहीं पेस्ट गाढ़ा होने पर इस मिक्सचर में गुलाब जल एड कर दें. आपका होममेड हेयर मास्क तैयार है.

ऑलमंड और हनी का हेयर मास्क लगाने का तरीका

होममेड हेयर मास्क लगाने से पहले बालों को शैंपू से धोकर साफ कर लें. अब बालों में बादाम और शहद का हेयर मास्क अप्लाई करें. फिर 15-20 मिनट बाद शैंपू से बालों को धो लें. वहीं हेयर मास्क रिमूव करने के बाद बालों में सीरम लगाना न भूलें.

हेयर केयर में बादाम के फायदे

बादाम में प्रोटीन के साथ-साथ विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2 और विटामिन बी 6 भरपूर मात्रा में पाया जाता है. ऐसे में बादाम का हेयर मास्क बालों की ड्राइनेस, दोमुंहे बाल और हेयर फॉल कंट्रोल करने में मदद करता है. जिससे आपके बाल मजबूत, मुलायम और हेल्दी रहते हैं.

हेयर केयर में शहद लगाने के फायदे

शहद को एंटी-ऑक्सीडेंट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और कॉपर का बेस्ट सोर्स माना जाता है. वहीं शहद बालों के लिए नेचुरल मॉइश्चराइजर का भी काम करता है. ऐसे में नियमित रूप से हेयर केयर में शहद लगाने से बालों का रूखापन कम होता है. साथ ही आपके बाल नेचुरली सॉफ्ट और बाउंसी दिखते हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)