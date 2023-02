5 बेहतरीन फायदों के लिए करें फिटकरी-गुलाब जल का इस्तेमाल, कई स्किन प्रॉब्लम होंगी दूर, चेहरा दिखेगा ग्लोइंग और बेदाग

Alum and Rose Water Benefits for Skin: रोज वॉटर का इस्तेमाल स्किन केयर में काफी कॉमन होता है. रोज वॉटर को जहां त्वचा का नेचुरल टोनर माना जाता है. वहीं कई होममेड फेस पैक में भी गुलाब जल का उपयोग किया जाता है. मगर क्या आप फिटकरी के साथ गुलाब जल (Fitkari and rose water) लगाने के फायदे जानते हैं. जी हां, स्किन केयर में फिटकरी और गुलाब जल का इस्तेमाल करके आप त्वचा की कई दिक्कतों को दूर कर सकते हैं.

त्वचा का बेस्ट कूलिंग एजेंट साबित होने वाले गुलाब जल में एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. वहीं फिटकरी को भी एंटी-बायोटिक, एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल, एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्वों का बेहतरीन सोर्स माना जाता है. जिससे आप त्वचा को ग्लोइंग और प्रॉब्लम फ्री रख सकते हैं. तो आइए जानते हैं स्किन पर फिटकरी और गुलाब जल का इस्तेमाल और इसके कुछ फायदों के बारे में.

फिटकरी और गुलाब जल का इस्तेमाल

त्वचा पर फिटकरी और गुलाब जल लगाने के लिए ½ चम्मच फिटकरी के पाउडर में गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लें. अब इस मिक्सचर को चेहरे पर लगाते हुए सर्कुलर मोशन में मसाज करें. फिर 20-25 मिनट बाद साफ पानी से चेहरा धो लें और टॉवल से पोंछने के बाद फेस पर मॉइश्चराइजर अप्लाई करें. बेहतर नतीजों के लिए हफ्ते में 2-3 बार ये नुस्खा ट्राई करें. आइए जानते हैं इसे लगाने के फायदे.

ये भी पढ़ें: स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए इस्तेमाल करें फिटकरी, एक्सपर्ट से जानें इसकी खासियत

फेशियल हेयर्स से मिलेगा छुटकारा

बॉडी का हार्मोनल बैलेंस बिगड़ने के चलते कुछ लोगों के चेहरे पर ढेर सारे बाल निकल आते हैं. ऐसे में फिटकरी और गुलाब जल का मिक्सचर लगाने से फेशियल हेयर्स कम हो जाते हैं और आपका चेहरा साफ दिखने लगता है.

स्किन टाइटनिंग में मददगार

फिटकरी और गुलाब जल लगाने से त्वचा के ओपन पोर्स कम होने लगते हैं. साथ ही इससे आपको चेहरे की झुर्रियों और फाइन लाइन्स से भी छुटकारा मिल सकता है. इसके अलावा स्किन टाइटनिंग के लिए भी इस नुस्खे का इस्तेमाल बेस्ट होता है.

डेड स्किन सेल्स होंगे दूर

फिटकरी और गुलाब जल का मिक्सचर चेहरे के लिए नेचुरल स्क्रबर का काम करता है. जिससे त्वचा के डेड स्किन सेल्स खत्म हो जाते हैं. वहीं फिटकरी और गुलाब जल त्वचा को डीप क्लीन करके स्किन पोर्स में जमा गंदगी को भी निकालने में सहायक होता है.

ये भी पढ़ें: आईब्रो को बनाना चाहती हैं काली घनी लंबी, फॉलो करें 5 शानदार टिप्स, कुछ ही दिनों में दिखेगा चेहरे पर असर

कील-मुंहासों से पाएं निजात

त्वचा के कील-मुंहासों से छुटकारा पाने के लिए भी फिटकरी और गुलाब जल का इस्तेमाल बेस्ट होता है. इसे लगाने से चेहरे का एक्सट्रा ऑयल कम होने लगता है. जिससे त्वचा के पिंपल और एक्ने भी खत्म हो जाते हैं.

केरल के इन हिल स्टेशन्स पर घूमकर आएगा मजा आगे देखें…

ग्लोइंग त्वचा का राज

फिटकरी और गुलाब जल लगाकर आप सनबर्न, पिगमेंटेशन और दाग-धब्बों से भी राहत पा सकते हैं. वहीं इसे लगाने से स्किन टोन भी बेहतर होने लगता है. जिससे आपका चेहरा ग्लोइंग और चमकदार नजर आता है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)