गुस्सा और ज्यादा शारीरिक मेहनत बन सकता है स्ट्रोक की वजह: स्टडी

Anger & Physical Exertion Triggers of Stroke : एक नई स्टडी में साइंटिस्टों ने पाया है गुस्सा (Anger) और भारी शारीरिक परिश्रम ( Heavy Physical Exertion) भी स्ट्रोक की बड़ी वजह हो सकते हैं. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड (National University of Ireland) की साझेदारी में हुई एक स्टडी में साइंटिस्टों ने पाया कि कई लोगों को स्ट्रोक या पक्षाघात (stroke or paralysis) से करीब घंटे भर पहले काफी गुस्सा आ रहा था या वे अवसाद (Depression) में चले गए थे. इस स्टडी के नतीजों को यूरोपियन हार्ट जर्नल (European Heart Journal) में प्रकाशित किया गया है.