एंटीबायोटिक्स से अपेन्डिसाइटिस का इलाज संभव, ज्यादातर मरीजों को नहीं पड़ेगी सर्जरी की जरूरत- स्टडी

Appendicitis Treatment With Medicine : ड्यूक यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन (Duke University School of Medicine) के रिसर्चर्स को अपनी नई स्टडी में इस बात के सबूत मिले हैं कि अपेन्डिसाइटिस (Appendicitis) का इलाज एंटीबायोटिक्स (Antibiotics) से भी किया जा सकता है. ड्यूक यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन (Duke University School of Medicine) में सर्जरी डिपार्टमेंट (surgery department) के प्रोफेसर और इस रिसर्च को लीड करने वाले प्रोफेसर थियोडोर पप्पस (Theodore Pappas) के मुताबिक, इस बात के प्रमाण मिले हैं कि अपेन्डिसाइटिस के करीब 70 प्रतिशत मामलों में एंटीबायोटिक्स (Antibiotics) से सफल इलाज संभव है. आपको बता दें कि अभी तक अपेन्डिसाइटिस का नॉर्मल इलाज सर्जरी ही माना जाता रहा है. क्योंकि अपेन्डिक्स में सूजन और उसके फटने का खतरा होता है, जो जानलेवा साबित होता है.