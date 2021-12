अगर फेशियल के बाद निकलते हैं चेहरे पर दाने तो इन गलतियों को करने से बचें

never make these mistakes after facial: फेशियल (Facials) करवाने के बाद कई बार चेहरे पर दाने और रैशेज़ हो जाते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार अनजाने में आप कुछ ऐसी गलतियां (Mistakes) कर जाते हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत सामने आती है. फेशियल करवाने के बाद आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको कम से कम चार-पांच घंटो तक अपना चेहरा नहीं धोना है. ये भी याद रखें कि जब इस समय के बाद आप चेहरा धोयें तो साबुन का इस्तेमाल न करें. केवल पानी से ही चेहरा साफ करें. साथ ही चेहरे को टॉवल से रगड़कर न पोंछे.