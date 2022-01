Avoid These Mistakes While Washing Your Face : हम सभी बेदाग स्किन (Skin) के लिए क्‍या नहीं करते हैं. खूबसूरत स्किन पाने के लिए कई लोग बाजार की उन सबसे महंगी चीजों को घर ले आते हैं जो अक्‍सर हमारी स्किन टाइप के लिए बनी ही नहीं होती. ऐसी गलतियां (Mistakes) कई लोग करते हैं. मसलन, अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है तो आपको ड्राई स्किन के लिए बनाए गए प्रोडक्‍ट का ही इस्‍तेमाल करना चाहिए, ना कि ऑयल फ्री प्रोडक्‍ट. ऐसी ही कई गलतियां हैं जो हम चेहरे को साफ (Clean) करने के दौरान भी करते हैं.