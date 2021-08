घर में सफाई को लेकर बरतने लगे हैं ढील तो देर होने से पहले इन 6 बुरी आदतों को सुधार लें

Bad Cleaning Habits You Need to Change: अमूमन लोग शॉर्टकट में काम करना पसंद करते हैं लेकिन कई बार हम सहूलियत के चक्‍कर में कुछ ऐसी बुरी आदतों (Bad Habits) अपना लेते हैं जिनका हमारे काम की क्‍वालिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है. खासतौर पर घर की सफाई (House Cleaning) को लेकर तो हमारी कई ऐसी आदतें बन जाती हैं जिसके बाद कहने मात्र के लिए ही सफाई होती है. बता दें कि इस तरह किए जाने वाले काम का नुकसान हमारे पूरे परिवार को उठाना पड़ सकता है. ऐसे में अगर हम अपने काम के तरीकों में कुछ बदलाव करें तो अपनी आदतों को सुधार सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि आखिर सफाई के समय किन-किन आदतों को सुधारना जरूरी है.

1. गंदे पोछे से सफाई करना

कई बार सफाई के लिए जिस पोछे का प्रयोग किया जाता है वह इतना गंदा होता है कि सफाई करने की जगह और गंदगी फैल देता है. ऐसे में जब भी पोछा लगाएं तो अच्‍छी तरह डिटर्जेंट में साफ करने के बाद इससे काम लें. यही नहीं सफाई के बाद इसे धोकर धूप में भी सुखाएं. ऐसा करने से जब दोबारा आप इसका प्रयोग करेंगे तो घर अच्छे से साफ हो पाएगा और घर बैक्‍टीरिया फ्री रहेगा.

2. एक ही डिसइंफेक्‍ट वाइप से पूरे घर की सफाई

घर की सफाई के लिए डिसइंफेक्‍ट वाइप (Disinfect Wipe) बहुत काम की चीज है. इनका प्रयोग काम को आसान बना देता है. ऐसे में कई बार हम बचत के चक्‍कर में एक ही वाइप से पूरा घर साफ करने की कोशिश करते हैं जो असल में अनहाइजेनिक हैबिट (Unhygienic Habit) है. ऐसा करने से हो सकता है कि एक जगह के बैक्‍टीरिया दूसरी जगहों पर भी चले जाएं. यह भी हो सकता है कि बैक्‍टीरिया पूरे घर के सर्फेस पर फैल जाएं और बीमारियां घटने की बजाए बढ़ जाएं.

3. किचन सिंक में गंदे बर्तन लंबे समय तक रहना

सिंक में रखे बर्तनों को साफ करने में कितना समय लगता है? आपको बता दें कि सिंक में गंदे बर्तनों पर जीवाणुओं को पनपने में ज्‍यादा समय नहीं लगता. यही नहीं, यह भूखे कॉकरोच और कीटों के पनपने का भी कारण बनते हैं. ऐसे में घर के सभी सदस्‍यों को इस बात की आदत डालनी चाहिए कि वह बर्तनों का प्रयोग कर उन्‍हें सिंक में रखने की बजाए धोकर रख दें. ये हैबिट घर को बैक्‍टीरिया फ्री रखने में बहुत कारगर है.

4. क्‍लीनिंग प्रोडक्‍ट को गलत तरीके से स्‍टोर करना

कई बार हम क्‍लनिंग प्रोडक्‍ट्स को इस तरह स्‍टोर करते हैं कि उन्‍हें सही समय पर ढूंडने में हमें बहुत समय लग जाता है. याद रखें कि किचन की सफाई के सामान को हमेशा एक साथ किचन सिंक के नीचे रखें, बाथरूम क्‍लीनर को बाथरूम सिंक के नीचे रखें और रूम क्‍लीनर प्रोडक्‍ट्स को बालकोनी या स्‍टोर में रखें. याद रखें कभी भी बाथरूम मॉप से किचन या घर का फर्श न साफ करें और न ही किचन मॉप से बाथरूम.

5. प्रोडक्‍ट यूज करने से पहले इन्सट्रक्शन न पढ़ना

कई लोग बाजार से प्रोडक्‍ट खरीदते हैं और उसे अपने हिसाब से प्रयोग में लाने लगते हैं. इसका बुरा प्रभाव हो सकता है. ऐसा करने से आपके हाथ भी खराब हो सकते हैं और हो सकता है कि फर्श आदि पर भी इसका बुरा असर हो. जब भी कोई डिटर्जेंट या क्‍लीनिंग प्रोडक्‍ट खरीदें तो पहले उसे अच्छे से पढ़ लें. ऐसा करने से आपकी चीजें खराब नहीं होंगी.

6. बहुत बेतरतीब होने का इंतजार करना

कुछ लोगों को आदत होती है कि जब तक घर बहुत गंदा न हो जाए वह समेटते नहीं हैं. कुछ लोग दिन में एक बार ही घर समेटने का नियम बना लेते हैं. ऐसा न करें. जैसे ही चीजें अव्‍यवस्थित दिखें उन्‍हें उसी वक्‍त ठीक कर लें. ऐसा करने से घर हमेशा अच्छा रहेगा. ऐसा ही किचन और बाथरूम की सफाई को लेकर भी करें. बहुत गंदा होने का इंतजार न करें और रोज कुछ समय उनकी सफाई के लिए निकालें.

