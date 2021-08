Baked Samosa Recipe: अब अपना मन मत मारिए, घर पर बनाकर खाइए बिना तले समोसे

Baked Samosa Recipe in Hindi: शाम के नाश्ते (Evening snacks) के लिए क्या बनाया जाए, ये सोचना ही बहुत सिरदर्दी भरा काम हो जाता है. ऐसे में हम आपको कहें कि आज आप गर्मा-गरम समोसे और धनिए की चटपटी चटनी बना लीजिए तो शायद आपको मुंह में पानी आ जाए लेकिन समोसे तेल में तले जाने की वजह से शायद आप इसे खाने से परहेज भी करना चाहेंगे इसलिए हम आपको बताएंगे ऐसी रेसिपी जिससे आपको अपना मन भी नहीं मारना पडे़गा और आप समोसे का स्वाद भी ले पाएंगे. आइए जानते हैं बिना तले समोसे कैसे बनाते हैं. तो नोट कर लीजिए बिना अवन या माइक्रोवेव के बेक्ड समोसे (Baked Samose without oven or microwave) बनाने की बहुत ही आसानी रेसिपी.

Baked Samose बनाने के लिए सामग्री

-3 कप मैदा (Refined wheat flour)-नमक (Salt)-आधा टी-स्पीन बेकिंग पाउडर (Baking Powder)-तेल (Oil) या घी (Ghee)-1 चम्मच जीरा पाउडर (Cumin Powder)-1 चम्मच धनिया पाउडर (Coriander Powder)-5 उबले आलू (Boiled Potato)-1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर (Red Chilli powder)-1 चम्मच अमचूर पाउडर-1/4 चम्मच गर्म मसाला (Garam Masala)-3 बारीक कटी हरी मिर्च (Chopped Green Chilli)-बारीक कटी हुई हरे धनिया के पत्तियां (Chopped coriander leaves)-आधा कप मटर (Peas)-निंबू का रस (Lemon Juice)

Baked Samose बनाने की विधि

सबसे पहले आटा गूंथने वाले बर्तन में मैदा लेकर उसमें बेकिंग पाउडर, नमक और आधा कप पानी डालें और सख्त मैदा गूंथ लें. इसके बाद इस मैदा को आधे घंटे के लिए सेट होने दें और तब तक समोसे की स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन गर्म होने के लिए गैस पर रख दें और उसमें एक चम्मच तेल डालें. इस तेल में बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालें और भून लें. अब इसमें मटर डालें और धीमी आंच पर भून लें. इसके बाद इस मिश्रण में उबले हुए आलू मैश कर दें. आपको इसके बाद इस मिश्रण में 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, स्वादानुसार नमक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया और निंबू का रस डालकर अच्छे से मिक्स करना होगा. इसके बाद समोसे की इस फिलिंग को 6-7 मिनट तक अच्छे से भून लें.

कुकर में बनाएं समोसे

अब इसके बाद सेट हुए आटे की लोई बना लें और उससे समोसे के लिए शीट बनाएं. इस बात का ध्यान रखें कि यह न ज्यादा पतली हो न ही ज्यादा मोटी हो. अब इस बेली हुई शीट को 2 बराबर हिस्सों में काट लें. इसके बाद एक शीट उठाएं और उसके कटे हुई तरफ के किनारों को मैदा और पानी के घोल से जोड़ लें. दोनों हिस्सों को मिलाने के बाद तिकोने समोसे का आकार दिखाई देगा. अब इसमें स्टफिंग भरें और ऊपर से भी मैदा-पानी का घोल किनारों पर लगाएं और दबा दें. ध्यान रहे कि किनारों को अच्छे से चिपकाना होगा. उसके बाद एक प्लेट लें, जो कुकर के अंदर आ जाए, उस पर समोसे घी से ग्रीस करने के बाद रख दें. इसके बाद कुकर की सीटी और गैस किट निकाल दें और उसमें नमक डालकर गर्म कर लें.

अब कुकर के अंदर एक स्टैंड रख दें और उस पर वो प्लेट रखें जिस पर ग्रीस किए हुए समोसे रखे हैं. समोसे वाली प्लेट अंदर रखने के बाद कुकर का ढक्कन बंद कर दें और 30 मिनट के लिए समोसे बेक करें. इसे आप चटपटी हरे धनिए की चटनी के साथ परोसें. मैदा अगर बच जाए तो इसके नमकपारे बना लें. आलू अगर बच जाएं तो आप उसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं.