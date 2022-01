Skin And Hair Care with Pink Salt And Coconut Oil : सेंधा नमक (Pink Salt) में पोटैशियम, मैग्नीशियम, मिनरल्स और जिंक जैसे तत्‍व पाए जाते हैं जो स्किन (Skin) के पीएच लेवल को बैलेंस रखने में काफी मदद करते हैं. वहीं नारियल तेल (Coconut Oil) में प्रोटीन, विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज और सेलिनियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो बालों और स्किन सेल्‍स को हेल्‍दी रखने का काम करते हैं.