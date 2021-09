मेकअप के बाद भी मनचाहा लुक नहीं मिलता तो जानें इसकी वजह, दोबारा कभी न करें ये गलतियां

Reasons Your Makeup Is Going All Wrong Every Time : कई बार ऐसा होता है कि हम आइने के सामने घंटों मेकअप करते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ भी परफेक्‍ट नहीं हो रहा. हम बार बार मेकअप (Makeup) करते हैं और बार बार इसे मिटाते हैं. दरअसल इसकी वजह मेकअप टूल्‍स का सही तरीके से प्रयोग ना किया जाना आदि हो सकता है. कई बार हम अंजाने में कुछ ऐसे मिस्‍टेक करते हैं जो हमारी स्किन (Skin) को सूट नहीं करती और हम ट्रेंड देखकर मेकअप को अपनाने की कोशिश करते हैं. तो आइये यहां हम आपको बताते हैं कि आखिर किन गलतियों (Mistakes) की वजह से आपका मेकअप परफेक्‍ट और फ्लोलेस नहीं हो पा रहा है.

मेकअप के दौरान इन गलतियों से बचें

1.अत्‍यधिक मेकअप प्रोडक्‍टर का प्रयोग

अगर आप फ्लोलेस और नैचुरल मेकअप चाहती हैं तो कम से कम प्रोडक्‍ट का प्रयोग बेहतर होता है. कई बार लड़कियां जरूरत से अधिक फाउडेंशन लगा लेती हैं या ब्‍लश आदि का प्रयोग इतना अधिक कर लेती हैं ये चेहरा नैचुरल नहीं लगता. ऐसे में अत्‍यधिक मेकअप प्रोडक्‍ट का प्रयोग एक बार में ना करें.

2.गलत लाइट में मेकअप करना

अधिकतर लोग घर के अंदर इडोर लाइटिंग में मेकअप करते हैं जबकि हम जब बाहर निकलते हैं तो हमें अपना मेकअप उतना फ्लॉलेस नहीं लगता जितना कि यह मिरर में दिख रहा था. दरअसल बाहर और अंदर की लाइट में अंतर होता है. इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने मेकअप को सही और नैचुरल रखने के लिए नैचुरल लाइट में ही मेकअप करें.

3.गलत टूल्स का इस्तेमाल

कई बार मेकअप टूल्‍स उतना कंफर्टेबल नहीं होते जितना कि यूट्यूब या इंस्‍टाग्राम में ब्‍लॉगर्स के हाथों में दिखते हैं. ऐसे में अगर आप उंगलियों की मदद से मेकअप करें तो ये अधिक नेचुरल और फ्लोलेस होगा.

4.सही टोन का फाउंडेशन नहीं लगाना

हमें अपनी स्किन टाइप और स्किन टोन के अनुसार ही प्रोडक्ट्स चुनने चाहिए ताकि सभी मेकअप प्रोडक्ट्स स्किन को मैच करें. कई महिलाएं अपने स्किन टोन से लाइट शेड फाउंडेशन का प्रयोग करती हैं जिससे वे अधिक निखरी दिखें. लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. ये आपके मेकअप को ठीक करने की बजाए बिगाड देते हैं.

5.खुद की स्किन को न जानना

अगर आपकी पहले से ही स्किन ड्राई हो तो आपको मैटफाइंग प्रोडक्ट्स का उपयोग नहीं करना चाहिए या अगर आपकी स्किन टोन डस्की है तो आपको सुपर न्यूड लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए क्योंकि यह आपके लुक को बेकार कर सकती है. इसी तरह अपनी स्किन के बारे में थोड़ा जानें और देखें कि किस तरह के प्रोडक्ट आप पर सूट करेगी.

6.पुराना मेकअप रिप्लेस न करना

कई बार हम अपने फेवरेट मेकअप प्रोडक्‍ट को एक्‍सपायर होने के बाद भी प्रयोग करते जाते हैं और उसे रीप्‍लेस नहीं करते. इसका असर हमारी स्किन पर तो पड़ता ही है ये मेकअप को भी खराब करने का काम कर सकते हैं. ऐसे में सही समय पर पुराने मेकअप को रिप्‍लेस करना भी जरूरी है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)