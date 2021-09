Homemade Spray To Get Rid Of Smelly Hair : मॉनसून (Monsoon) में बालों में पसीना, डैंड्रफ, बालों का गिरना आदि आम समस्‍या होती है. लेकिन मुश्किल तब आती है जब बालों में पसीने की वजह से बदबू आने लगे और हर कोई आपसे दूर भागता रहे. अमूमन ये समस्‍या उन लोगों की होती है जिनके हेयर स्‍कैल्‍प ऑयली होते हैं. ऐसे बालों में पसीने की दुर्गंध काफी कॉमन है. बिजी लाइफस्‍टाइल की वजह से बालों को बार बार धोना आसान नहीं होता .ऐसे में बालों की इस बदबू को दूर करने के लिए अगर आप हेयर स्‍प्रे (Hair Spray) यूज करते हैं तो ये आपके बालों को काफी नुकसान पहुचा सकते हैं. ऐसे में यहां हम आपको होममेड (Homemade) हेयर स्‍प्रे सजेस्‍ट करेंगे. इन्‍हें आप आसानी से अपने किचन में बना सकते हैं और निश्चिंत होकर यूज कर सकते हैं. ये बालों की बदबू को तो दूर रखेंगे ही, डैंड्रफ, प्रदूषण के प्रभावों आदि को भी कम करेंगे. तो आइए जानते हैं होममेड हेयर स्‍प्रे कैसे बनाया जाए.

1.गुलाब जल हेयर स्‍प्रे

गुलाब जल बालों के लिए बहुत ही उपयोगी है, यह स्कैल्प के लिए नेचुरल मॉइश्चराइजर का काम करता है और रूखेपन को भी दूर करता है. यह स्कैल्प से अधिक तेल निकालने की समस्‍या भी कम करता है और बालों से आ रही दुर्गंध भी कम करता है.

इस तरह बनाएं इसे

इसे बनाने के लिए आपको 1 कप गुलाब जल और 3 चम्मच नींबू के रस की जरूरत पड़ेगी. आप इन दोनों को एक एक सप्रे बोतल में भरें और इस होममेड हेयर स्‍प्रे को जब चाहें बालों पर प्रयोग करें. इस बात का ध्‍यान रखें कि बालों में अगर कोई केमिकल ट्रीटमेंट कराया है तो इसमें नींबू ना डालें.

2.कॉफी रोजमेरी हेयर स्प्रे

स्कैल्प की त्वचा के लिए कॉफी काफी फायदेमंद होती है. यह स्‍कैल्‍प से निकलने वाले एक्‍सेस ऑयल को कंट्रोल करती है और पसीने की बदबू को भी दूर करती है. बता दें कि कॉफी बालों के फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करती है जिससे बालों का अच्‍छा ग्रोथ भी होता है. जबकि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ होता है जो आपके बालों को मोटा और मजबूत बनाने का काम करता है.

इस तरह बनाएं इसे

इसे बनाने के लिए 1 कप कॉफी का पानी और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की जरूरत पड़ेगी. सबसे पहले एक गिलास पानी में कॉफी पाउडर डालकर उबालें. 2 मिनट बाद गैस बंद करे और ठंडा होने का वेट करें. अब इसमें रोजमेरी एसेंशियम ऑयल की 4 से 5 बूंद डालें. अब इसे स्‍प्रे बोतल में डालें और जब जरूरत हो प्रयोग करें. अगर आपने बालों में कोई केमिकल ट्रीटमेंट कराया है तो इस स्‍प्रे का इस्तेमाल न करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)