Makeup Mistakes That Make You Look Older : फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है. लोग पहले से ही इसकी तैयारियों में जुटे हैं. लड़कियों में त्‍योहारों के दिन खास सजने संवरने का चलन है. ऐसे में हर उम्र की महिलाएं और लड़कियां त्‍योहारों पर खास दिखने के लिए मेकअप (Make Up) करना पसंद करती हैं. लेकिन इसमें छोटी मोटी गलतियों (Mistakes) की वजह से कई बार वे अपनी उम्र से अधिक नजर आने लगती हैं. ऐसे में मेकअप करने से पहले मेकअप प्रोडक्‍ट का बेहतर तरीके से जानना और उसका सही प्रयोग सीखना बहुत ही जरूरी है. इसके अलावा, यह जानना भी जरूरी है कि किन गलतियों की वजह से हमारा लुक (Look) खराब हो सकता है.तो आइए आज हम आपको बताते हैं उन गलतियों के बारे में जो हमें उम्र में अधिक दिखाने लगती हैं.

यंग लुक के लिए इन मेकअप मिस्टेक्स से बचें.

1.डार्क आई मेकअप

अगर आप दिन के समय जरूरत से ज्‍यादा आई मेकअप कर लेती हैं तो ये आपके लुक को ओल्‍डर बना सकते हैं. इस बात को याद रखें कि आई मेकअप तभी अच्‍छा लगता है जब आपकी आई पर मेकअप हावी ना हो जाए. मतलब ये कि ट्रेंड के चक्‍कर में ना फंसे और बेहतर होगा कि आई लाइनर और काजल से ही अपना काम पूरा कर लें.

2.आईब्रोज की गलतियां

अगर आप ड्रामेटिक लुक पाने के लिए बहुत अधिक पतली आई ब्रो बना रही हैं तो इससे बचें. आपका आई ब्रो‍ जितना नेचुरल और मोटा या चौड़ा दिखेगा आपकी नेचुरल ब्‍यूटी उतना अधिक दिखेगी. बेहतर होगा कि आप थ्रेडिंग कराएं और इसे भरा भरा बनाने के लिए पेंसिल की बजाए नेचुरल ब्रो पाउडर का इस्‍तेमाल करें.

3.लिपस्टिक का शेड्स

लिपस्टिक शेड आपकी उम्र को काफी प्रभावित करते हैं. ये आपके लुक को भी काफी चेंज कर सकते हैं. ऐसे में कलर शेड चुनाव सोच समझ कर ही करें. आप ब्राउन शेड्स की डार्क, मैट लिपस्टिक की बजाए गुलाबी, चेरी, पीच कलर शेड का उपयोग करें. ये आपको यंग लुक देंगी.

4.एक जैसा हेयरस्टाइल

अगर आप अपने लुक को यंग रखना चाहती हैं तो अपने हेयर स्‍टाइल में बदलाव लाएं. ट्रिमिंग कराते रहें और साल में एक या दो बार बढि़या हेयर कट लें. आप अगर हेयरस्टाइल के नये ट्रेंड्स को फॉलो करें तो आप यंग दिख सकती हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)