चेहरे को झुर्रियों से बचाना है तो करें ये उपाय, 10 साल कम लगेगी उम्र

How To Prevent Winkles At Home: एक उम्र के बाद चेहरे पर झुर्रियां (Winkles) आना सामान्‍य बात है. इसकी वजहें कई हैं. इनमें से एक है खराब लाइफ स्‍टाइल और खान पान. इसका असर हमारी त्‍वचा पर सबसे पहले नजर आता है. फिर वह चेहरे पर झाइयां हों या रिंकल्‍स इन्‍हें हटाना आसान काम नहीं होता. लगातार बढते तनाव का असर भी चेहरे की त्‍वचा पर पड़ती है. अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप कुछ घरेलू नुस्‍खों को अपनाकर इस परेशानी को दूर कर सकते हैं.