कॉफी पीने के नुकसान और फायदे जानते हैं? स्टडी में सामने आए चौंकाने वाले नतीजे

Benefits And Side Effects Of Coffee: अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (American Heart Association) के वैज्ञानिक सत्र 2021 (Scientific Sessions 2021) में पेश की गई एक नई स्टडी के निष्कर्ष में बताया गया है कि कॉफी (Coffee) पीने से एक तरफ जहां दिल की धड़कन सामान्य से बढ़ जाती है, वहीं फिजिकल एक्टिविटी में तेजी आती है. इसके साथ ही नींद की अवधि कम हो जाती है. मतलब यह कि कॉफी के सेवन में संतुलन यानी बैलेंस और सावधानी रखना बेहद जरूरी है. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को (University of California, San Francisco) के रिसर्चर कार्डियोलाजिस्ट (Cardiologist) ग्रेगरी मार्कस (Gregory Marcus) बताते हैं, 'दुनियाभर में कॉफी सबसे कॉमन पेय पदार्थो में से एक है, लेकिन हेल्थ पर उसके असर को लेकर कई मत हैं. अब तक के ज्यादातर रिसर्च में कॉफी के लॉन्ग टाइम इफैक्ट को लेकर कई ऑब्जर्वेशनल (अवलोकनात्मक) स्टडी (observational study) की गई हैं. लेकिन पहली बार इस स्टडी में रियल टाइम असर का आकलन किया गया है.'