सिर से लेकर पैर तक बेहद फायदेमंद है कपूर का तेल, ऐसे करें इस्तेमाल

हम सभी अपने घरों में पूजा-पाठ के दौरान कपूर का इस्तेमाल (Uses Of Kapoor) करते हैं. कपूर में एंटीबायोटिक और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं. कपूर के इन्हीं गुणों (Qualities Of Camphor) के कारण इसका इस्तेमाल ना सिर्फ पूजा पाठ में बल्कि सेहत और सौंदर्य उत्पादों में भी किया जाता है. हमारे लिए जितना फायदेमंद कपूर है उससे कहीं ज्यादा फायदेमंद कपूर का तेल होता है. त्वचा से जुड़े कई प्रकार के रोगों में कपूर का तेल बहुत लाभकारी होता है. इसके इस्तेमाल से त्वचा संबंधी कई प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं. तो चलिए जानते हैं कपूर के तेल के फायदों के बारे में.

-दाग धब्बे में फायदेमंद

बहुत से लोगों को चेहरे पर दाग धब्बे होने की शिकायतें होती हैं. ऐसे लोगों के लिए कपूर का तेल काफी फायदेमंद हो सकता है. ऐसे लोगों को अपने चेहरे पर प्रतिदिन कपूर का तेल लगाना चाहिए या फिर नारियल के तेल में कपूर मिलाकर भी लगा सकते हैं.

-फटी एड़ियों के लिए लाभदायक

कई लोगों को मौसम के बदलने पर एड़ियां फटने की शिकायत रहती है. ऐसे में यदि आप प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपने पैरों को अच्छे से साफ करके उसमें कपूर का तेल लगाते हैं, तो इससे आपकी फटी एड़ियों में काफी राहत मिलेगी साथ ही ये आपकी एड़ियों को मुलायम भी बनाएगा.

-पिंपल्स कि समस्या में उपयोगी

चेहरे पर पिंपल आने की मुख्य वजह चेहरे का तैलीय होना है. कपूर का तेल आपकी पिंपल्स की समस्या को दूर करने में बहुत फायदेमंद होता है. कपूर के तेल को चेहरे पर लगाने से यह आपके चेहरे के बंद रोम छिद्रों को खोल देता है. जिससे पिंपल्स की शिकायत दूर होती है.

-डेंड्रफ की समस्या से दे निजात

कई बार गलत शैंपू या साबुन का इस्तेमाल करने से हमारे बालों में डैंड्रफ की समस्या उत्पन्न हो जाती है. ऐसे में इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप कपूर के तेल का उपयोग कर सकते हैं. रात में सोते समय अपने बालों में कपूर का तेल लगाएं और फिर अगली सुबह किसी अच्छे शैंपू से अपने बालों को धो लें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें)