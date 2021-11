सर्दियों में रोज पिएं गाजर और चुकंदर का जूस, 10 दिन में ही स्किन में दिखने लगेगा निखार

Benefits Of Carrot And Beetroot Juice For Skin Care : सर्दी (Winter) के मौसम में गाजर और चुकंदर बाजार में खूब मिलते हैं. इन दोनों में ही भरपूर मात्रा में एंटीऑक्‍सीडेंट, विटामिन्‍स, मिनरल्‍स पाए जाते हैं जो सेहत के साथ साथ स्किन को भी खूबसूरत बनाने का काम करते हैं. ऐसे में अगर आप विंटर के मौसम में रोजाना एक ग्‍लास गाजर और चुकंदर का जूस (Carrot And Beetroot Juice) पिएं तो ये आपकी स्किन (Skin) की हर तरह की समस्‍याओं को दूर कर सकती है. इसके प्रयोग से स्किन पर एजिंग की समस्‍या दूर होती है और पिगमेंटेशन दूर होते हैं. इनके सेवन से चेहरे पर निखार आता है और स्किन पर पिंपल्‍स की समस्‍या भी दूर होती है.