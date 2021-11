बाल हो गए हैं डैमेज तो पार्लर नहीं लैवेंडर ऑयल का करें इस्तेमाल, जानें इसके फायदे

Benefits Of Lavender Oil For Hair : विंटर (Winter) में बालों का केयर (Hair Care) करना जरूरी है. बालों को डैमेज फ्री रखने के लिए अगर आप लैवेंडर हेयर ऑयल (Lavender Oil) का प्रयोग करें तो इसकी मदद से आप आसानी से बालों को हेल्‍दी और मजबूत बना सकते हैं. लैवेंडर हेयर ऑयल की मदद से हेयर स्‍कैल्‍प को भी प्रॉब्‍लम फ्री रखा जा सकता है और किसी तरह के बैक्‍टीरियल इनफेक्‍शन से बचाया जा सकता है. अगर आपके बाल ड्राई हो गए हैं तो आप लैवेंडर ऑयल की मदद से बालों को नरिश रख सकते हैं. ऐसे में यहां हम जानते हैं कि आखिर बालों में लैवेंडर ऑयल का प्रयोग (Use) किस तरह किया जाए.