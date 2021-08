Best Breastfeeding Tips For New Mothers : मां बनने का एहसास बहुत ख़ूबसूरत होता है. लेकिन सही तरीके से ब्रेस्‍ट फीडिंग (Breastfeeding) की जानकारी ना होने के कारण नई मांओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ब्रेस्टफीडिंग (Breastfeeding Tips) का सही तरीक़ा नहीं पता होने के कारण मांओं के साथ शिशु को भी असुविधा होती है और उनका सही तरीके से पोषण ना होने के कारण सेहत से जुड़ी कई समस्‍याएं हो सकती हैं. हेल्‍दीवूमन पत्रिका के मुताबिक, मां का दूध बच्‍चे की इम्‍यूनिटी को तो बूस्‍ट करता ही है यह बच्‍चे में एंटीबॉडीज भी तैयार करता है. यही नहीं, शिशु के साथ साथ नई मां की सेहत के लिए भी यह बहुत ही जरूरी काम होता है.

ब्रेस्‍ट फीड कराने के फायदे

-प्रेगनेंसी के दौरान बढ़े हुए यूट्रस साइज को दुबारा से नॉर्मल बनाता है.

-पोस्‍ट डिलीवरी ब्‍लीडिंग को कम करता है.

-आपके वजन को कम करता है.

-आपके पीरियड को डिले करता है जिससे दुबारा से प्रेगनेंसी का डर नहीं रहता.

ब्रेस्‍ट फीडिंग कराते वक्‍त रखें इन बातों का ध्‍यान

– ऐसे कपड़े पहनें जिनमें आसानी से ब्रेस्टफीडिंग कराई जा सके.

– ब्रेस्टफीडिंग कराने के लिए नर्सिंग ब्रा का प्रयोग करें.

– अगर ब्रेस्‍ट से मिल्‍क लीक करने लगता है तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए डिसपोज़ेबल और वॉशेबल ब्रेस्ट पैड का इस्तेमाल करें.

– सहूलियत के लिए एक कॉटन स्कार्फ या दुपट्टा हमेशा साथ रखें और फीडिंग कराते समय इससे बच्‍चे और खुद को ढंक सकें.

– घर पर अपना एक नर्सिंग स्टेशन बनाएं और उसी जगह आराम से बैठकर शिशु को दूध पिलाएं.

– फीडिंग के दौरान कई बार 30 से 40 मिनट तक लग सकता है, ऐसे में अपने आपपास पानी की बोतल, टीवी का रिमोट, बेबी वाइप्स, टिश्यूज़, शिशु के एक जोड़ी कपड़े और कुछ पसंदीदा क़िताबें लेकर बैठें.

– दूध पिलाने से पहले अपने ब्रेस्‍ट को साफ कपड़े या वेट टिश्यू पेपर से पोंछकर साफ़ कर लें.

– तकिए को पीठ के पीछे रखकर आराम से बैठ जाएं.

– ब्रेस्टफीडिंग कराने के लिए वही तरीक़ा अपनाएं जिसमें आप और बच्चा दोनों ही आराम महसूस करें.

– गोद में एक और तकिया रखें और तकिये की ऊंचाई एडजस्‍ट कर बच्चे को उस पर लिटाएं और शिशु का मुंह बिलकुल मां के ब्रेस्‍ट के करीब रखें. इससे शिशु को दूध पीने में आसानी होगी और मां सीधा होकर फीड करा पाएंगी.

– ध्यान रखें कि शिशु की नाक न दबी हो वरना उसे सांस लेने और दूध पीने में दिक्‍कत आ सकती है.

– जब शिशु दूध पी ले तो शिशु को गोद में कंधे से चिपकाकर डकार ज़रूर दिलाएं जिससे शिशु के पेट में गैस न बने और वह उल्‍टी ना करे.

-शांत जगह पर ही फीडिंग कराएं, बेहतर होगा कोई अच्‍छा सा इंस्ट्रूमेंट म्‍यूजिक ऑन रखे