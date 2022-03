गर्मियों में इन 5 रंगों के कपड़े जरूर रखें वार्डरोब में, चिलचिलाती धूप में भी आपको रखेंगे कूल

Best Colors To Wear For Hot Summer : गर्मी (Summer) के मौसम में सफेद रंग के कपड़े बॉडी को कूल और तापमान को मेंटेन रखने में मदद करते हैं. लेकिन, ऐसे कई और भी रंग हैं, जो चिलचिलाती धूप में कूलिंग इफेक्‍ट दे सकते हैं. यहां हम आपको समर फैशन (Fashion) के मुताबिक कुछ ऐसे रंगों के बारे में बता रहे हैं, जो आपको लंबे समय तक कूल और फ्रेश रख सकते हैं.