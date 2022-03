Sweet Destinations Of India : मीठा खाने के शौकीन हैं तो भारत के ये 4 शहर किसी जन्नत से कम नहीं लगेंगे

Best Destinations in India for Sweets Lovers : यहां हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के उन शहरों के बारे में, जिनके विरासत में पाक कला रची बसी है. खासतौर पर जिन शहरों (City) की खास मिठाइयों (Sweets) को दुनियाभर में पहचान मिली है और सैलानी बड़ी संख्‍या में यहां की मिठाइयों को चखने के लिए हजारों मील दूर से आते रहे हैं. अगर आप भी मिठाई खाने के शौकीन हैं तो आपको इन शहरों में जरूर जाना चाहिए और लजीज़ (Tasty) मिठाइयों का आनंद देना चाहिए.