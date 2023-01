सर्दियों में इतनी बार लगाएं तेल, जानें सही तरीका, बाल बनेंगे सिल्की-शाइनी, ग्रोथ भी होगी दोगुना तेज

How to Apply Hair Oil in Winter: सर्दी के मौसम में स्किन ही नहीं बाल भी रूखे और बेजान हो जाते हैं. इसलिए सर्दियों में बालों की खास देखभाल करना बेहद जरूरी हो जाता है. हालांकि बहुत लोग हेयर केयर के लिए काफी महंगे शैम्पू, कंडीशनर, सीरम जैसे प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं. लेकिन बालों में तेल (Hair oil) लगाने की बात करें तो बहुत लोग या तो बालों में तेल लगाना अवॉइड करते हैं. तो कुछ लोग हफ्ते में कई बार तेल लगा लेते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि सर्दियों में बालों में कितनी बार तेल लगाना बेहतर है.

दरअसल सर्दियों में बालों की देखभाल के लिए कुछ लोग तेल का कभी भी इस्तेमाल कर लेते हैं. इतना ही नहीं बालों में तेल कब और किस तरीके से लगाना चाहिए इस बात पर भी गौर नहीं करते हैं. जबकि बालों की सही देखभाल के लिए इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है. तो आइये जानते हैं की सर्दियों में बालों में कितनी बार तेल लगाना चाहिए.

हफ्ते में एक या दो बार लगाएं तेल

बालों को पोषण देने और उनकी अच्छी देखभाल के लिए हफ्ते में एक या दो बार बालों में तेल जरूर लगाना चाहिए. इससे बाल सिल्की और शाइनी बनते हैं साथ ही बालों की मजबूती और अच्छी ग्रोथ के लिए भी ये बेहतर होता है.

इस तरीके से लगाएं तेल

बालों में तेल लगाने के लिए सबसे पहले तेल को हल्का सा गर्म कर लें. फिर उंगलियों के जरिये तेल को स्कैल्प पर धीरे-धीरे लगाते हुए सर्कुलेशन मोड में कुछ देर तक मसाज करें. अगर आप चाहें तो तौलिए को गर्म पानी में भिगोकर निचोड़ लें और कुछ देर के लिए सिर में लपेट कर छोड़ दें.

ज्यादा देर न लगा कर रखें तेल

जिन लोगों के बालों में डैंड्रफ है उनको बालों में तेल को ज्यादा देर तक नहीं लगाकर रखना चाहिए. तेल लगाने के लगभग दो घंटे के अंदर शैम्पू करना आपके लिए बेहतर होगा. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि शैम्पू करने के बाद बालों में कंडीशनर जरूर कर लें.

इन बातों का रखें ध्यान

बालों में तेल लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि ऑयलिंग मसाज करते समय तेल की मात्रा बहुत ज्यादा न हो. तेल लगाने के बाद बालों को खुला न छोड़ें और तेल लगाने के फ़ौरन बाद बालों में कंघी भी न करें. इससे हेयर फॉल होने का खतरा बना रहता है.

इन तेल से करें हेड मसाज

हेड मसाज करने के लिए आप नारियल का तेल, तिल का तेल, बादाम का तेल, भृंगराज का तेल, आंवला तेल और जैतून के तेल में से किसी की भी मदद ले सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)