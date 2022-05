गर्ल गैंग के साथ ट्रिप का है प्लान, तो बेफिक्र होकर घूमें इन शहरों में, लड़कियों के लिए सेफ हैं ये सिटी

Best places for girl trips in India : सोलो ट्रिप कई लोगों का शौक होता है. इसका एक अपना आनंद है. यही नहीं, कई लड़कियां भी अकेले या अपनी सहेलियों के साथ ट्रिप प्‍लान करना चाहती हैं, लेकिन कई वजहों से उन्‍हें बिना मेल मेंबर को साथ लिए कहीं जाना रिस्‍की लगता है और परिवार वाले भी इसकी इजाजत नहीं देना चाहते. यह स्‍वाभाविक भी है. कई पेरेंट्स लड़कियों के साथ बढ़ते क्राइम की वजह से उन्‍हें अकेले ट्रैवल पर भेजने से कतराते है. लेकिन, आपको बता दें कि भारत के कई ऐसे शहर हैं, जिसे लड़कियों के लिए सेफ सिटी का दर्जा प्राप्‍त है. ऐसे में अगर आप अपनी गर्ल गैंग के साथ इस समर वेकेशन में कहीं घूमना चाहती हैं, तो इन शहरों को एक्‍सप्लोर कर सकती हैं.

भारतीय शहर, जहां लड़कियां बेफिक्र होकर घूम सकती हैं-

शिलॉन्गमेघालय एक स्त्री-प्रधान समाज है, जहां महिलाएं आपको हर जगह दिख जाएंगी. यहां अकेले घूमने पर किसी भी महिला यात्री को कोई परेशानी नहीं होती. शिलॉन्ग की हरी-भरी जगहों के अलावा आप भारत के कुछ बढ़िया रॉक बैंड्स की परफॉर्मेंस को भी यहां एन्‍जॉय कर सकेंगे.

पुदुचेरीफ्रेंच कॉलोनियों सी सजी पुदुचेरी की गलियां हर किसी को आकर्षित करती है. यहां की खासियत ये भी है कि ये शहर महिला यात्रियों के लिए भी काफी सुरक्षित है. यहां के लोग अकेली महिला को बेफिक्री से घूमता देख चौकते नहीं हैं. यहां आप बीच और कैफे में फ्रेंच कल्चर को एन्‍जॉय कर सकती हैं.

गोवाभारत में गोवा एक ऐसी जगह है, जहां महिलाएं अकेले भी सुरक्षित महसूस करती हैं. अगर आप गोवा गए हुए हैं, तो यह बात आपने भी महसूस किया होगा. गोवा का माहौल पूरे देश से सबसे अलग है और यहां खूबसूरत बीच, एडवेंचर स्पोर्ट्स और पार्टी को भी आप खूब एन्‍जॉय कर सकती हैं.

कोलकाता वेस्‍ट बंगाल की राजधानी कोलकाता को महिलाओं के लिए देश के सबसे सुरक्षित शहरों में नंबर वन पर माना जाता है. यही नहीं, दुनिया में सबसे सुरक्षित शहरों में भी इसकी गिनती होती है. इस शहर में लड़कियां देर रात तक अकेले या फिर दोस्तों के संग घूमती और एन्‍जॉय करती नजर आ जाएंगी.

हैदराबाद हैदराबाद भी एक ऐसा शहर है, जहां मौज-मस्‍ती के लिए कई चीजें हैं. यहां लड़कियां खुद को सेफ महसूस करती हैं. यह शहर आईटी हब के रूप में तेजी से पिछले कुछ सालों में उभरा है और इसे खुशियों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है. यहां आप अपनी सहेलियों के साथ जा सकती हैं और फेमस फिल्म सिटी को एंज्‍वॉय कर सकती हैं.

पुणेलड़किेयों के लिए सेफ शहरों की लिस्‍ट में पुणे का नाम भी आता है. यह शहर महाराष्ट्र की सामाजिक राजधानी के रूप में जाना जाता है. यहां भी आप अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा सकती हैं और मजे कर सकती हैं. पुणे के पास लवासा सिटी भी घूमने के लिए अच्‍छी जगह है.

बैंगलोर कर्नाटक स्थित बेंगलुरु सिटी एक ऐसा शहर है, जो आई और नौकरी के लिए जाना जाता है, लेकिन आपको बता दें कि ये भीड़भाड़ और व्‍यस्‍त सी दिखने वाली सिटी लड़कियों के लिए सेफ मानी जाती है. यहां हाई लिविंग स्टाइल और नाइट लाइफ काफी मशहूर हो रही है. यहां आसपास घूमने के लिए भी कई जगहें हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)