Best Places To Visit In India In May : अगर आप गर्मी और अपने रोज की लाइफ से ब्रेक लेने की सोच रहे हैं तो मई (May) में कई ऐसे हिल स्टेशन (Hill Stations) हैं जहां जाकर आप खुद को तरोताजा महसूस कर सकते हैं. इन जगहों तक जाना भी आसान है और गर्मी में ट्रैवल के लिए इनसे बेहतरीन ऑप्शन कुछ हो नहीं सकता. मई की गर्मी से दूर पहाड़ों की सर्द हवा का मज़ा ही कुछ अलग है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आप मई में अगर टूर प्‍लान कर रहे हैं तो कौन से डेस्टिनेशन (Destination) आपके लिए बेस्‍ट ऑप्‍शन हो सकते हैं..