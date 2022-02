वीकेंड पर 'नोएडा' की इन मजेदार जगहों पर जरूर जाएं घूमने, बच्चों के साथ कर लें प्लानिंग

Best Places To Visit In Noida: नोएडा (Noida) में घूमने के लिए कई फेमस और मजेदार जगहें हैं, फिर चाहे वह मॉल हो या फिर कोई एडवेंचर पार्क (Adventure Park). नोएडा में क्लब्स से लेकर कई थीम बेस्ड रेस्तरां भी मौजूद हैं. नोएडा में हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ मौजूद जरूर है. साथ ही यहां इतिहास प्रेमियों के लिए भी कई म्यूजियम और ऐतिहासिक स्मारक हैं, जिन्हें आप वीकेंड पर अपनी ट्रैवलिंग लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.